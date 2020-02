Un mur Bleu pour le “Crunch“, l’Italie fanny… Les Tops et Flops du week-end

Tops :

La défense française au rendez-vous

C'est la sensation du week-end et la raison du sourire de nombreux français, le XV de France a bâti un véritable mur pour vaincre les Anglais au Stade de France. Une troisième ligne à la pointe du combat avec un 100 % au plaquage pour François Cros, Charles Ollivon et Grégory Alldritt. En chef de la défense nommé par Shaun Edwards, Gaël Fickou a réalisé une grande partition sur cette phase de jeu avec des plaquages souvent offensifs. Mais comment ne pas citer Bernard Le Roux, le meilleur plaqueur de la première journée du Tournoi des 6 Nations avec 23 réalisations. Eddie Jones avait promis l'enfer sur Terre aux Français et finalement, il a passé un dimanche des mauvais jours. Le "Crunch" version 2020 doit donner des idées et le travail d'Edwards a réellement payé et permis la victoire des Bleus.

Racing premier vainqueur du Supersevens

Après avoir glané le premier titre de champion de France à XV en 1892, le Racing 92 gagne la première édition du championnat de rugby à 7. Une compétition remportée haut la main en finale contre la Section Paloise mais surtout tout au long de la journée de samedi. Antoine Gibert a été élu homme du tournoi sans grande contestation possible vu la compétition réalisée par le demi de mêlée francilien. Jacky Lorenzetti voulait ce titre à domicile et c'est chose faite, avec un groupe qui n'a rien laché. Paris La Défense Arena a été le théâtre de cette journée avec un engouement particulier et 20 000 personnes parfaitement dans l'esprit Seven, notamment avec les déguisements.

Les Sunwolves commencent par une victoire

L'équipe des Sunwolves a débuté leur dernière saison en Super Rugby de la plus belle des manières. Face à des Rebels qui n'ont pas mis l'engagement qu'il fallait , la franchise japonaise a réussi à remporter la rencontre sans laisser de points aux adversaires du jour. Un score final assez large en faveur des coéquipiers de Ben Te'o (36-27).

Flops :

Hogg et l'erreur du week-end

La boulette du week-end, mais au contraire d'Antoine Dupont avec le XV de France, Stuart Hogg aurait pu remettre l'Écosse et l'Irlande à égalité dans cette rencontre. Après une action d'envergure des joueurs du XV du Chardon, Stuart Hogg se retrouve dans l'en-but adverse ballon en main et n'a plus qu'à aplatir. Mais il laisse tomber le ballon à seulement quelques centimètres du sol et l'arbitrage est formel, l'essai ne peut pas être accordé. Alors que le score est serré (13-6), l'essai aurait permis de relancer totalement la partie et à l'Écosse de pouvoir créer un exploit retentissant.

Italie avec 0 point au compteur

Après une première journée du Tournoi des 6 Nations, l'Italie n'a toujours pas marqué le moindre point, au classement mais aussi sur le ... terrain. Face au Pays de Galles, les coéquipiers de Bigi n'ont pas existé durant 80 minutes et n'ont surtout rien montré. Beaucoup de pertes de balles et de maladresses, les Italiens encaissent 5 essais par les Gallois. Dernier au classement, les joueurs de Franco Smith vont devoir créer des exploits pour ne pas finir une nouvelle fois avec la cuillère de bois.

Les deux promus s'inclinent d’un point à domicile

En Pro D2, Rouen et Valence-Romans, en bons promus, ont joué à domicile pour cette journée. Et les deux équipes ont perdu d'un seul petit point contre Béziers et Colomiers, respectivement. Une défaite qui laisse les deux équipes aux deux dernières places du classement, même si mathématiquement Rouen et Valence-Romans ne sont pas condamnés, il faudra se battre pour le maintien avec Aurillac notamment.

Par Bastien Rodrigues