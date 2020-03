"Un moment important dans la vie de notre groupe"... Le Top des déclas

" C'est un moment important dans la vie de notre groupe "

Défaits 28-17 en Écosse ce dimanche, les Bleus veulent prendre cette déception comme une leçon à retenir après trois victoires convaincantes. C'est en tout cas la volonté du capitaine français Charles Ollivon.

" Une fierté de réussir face à une si belle équipe de France "

Du côté des Écossais, troisièmes avec 10 points, l'heure est à l'humilité. Même si l'arrière du XV du Chardon Stuart Hogg savoure. "On a confiance en nos systèmes et en nous, c'est ce qui a fait la différence."

Stuart Hogg dans la défense des BleusIcon Sport

" Peut-être qu'avec un peu d'expérience, on apprendra à stopper les choses avant "

Au sujet du carton rouge reçu par Mohamed Haouas pour un coup de poing, Fabien Galthié n'a pas voulu accabler son joueur. "On n'a pas beaucoup échangé (avec Haouas, ndlr). On est restés plutôt tranquilles. Il n'y a rien à dire, on va pas passer des heures sur ces gestes-là."

" J'ai 138 sélections avec mon pays. Je sais que si je réagis, je prends un rouge "

De l'expérience, le capitaine gallois Alun-Wyn Jones en a à revendre. Saisi au niveau de l'entre-jambe par le fantasque Joe Marler, le deuxième-ligne a incité World Rugby à se pencher sur ce geste en coférence de presse.

Le capitaine gallois Alun-Wyn Jones alerte l'aribitre de touche du geste de MarlerGetty Images

" Il y a le sentiment d'un devoir pas totalement accompli "

Mené à la mi-temps à Montauban, Perpignan a accéléré dans le second acte pour s'imposer 23-27 à Sapiac. Mais les coéquipiers de Damien Chouly regrettent de ne pas avoir été chercher le point de bonus offensif, restant bloqués 4 essais à 2.

" Ce soir on peut vraiment dire qu'on n'a pas le niveau Pro D2 "

Du côté de Valence-Romans, défait pour la 9ème fois cette saison à domicile par Béziers, la relégation approche de plus en plus avec 18 points de retard sur Aurillac. Pour le manager Johann Authier, l'équipe n'a pas fourni les ingrédients d'un match professionnel.