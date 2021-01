Un match reporté et un autre décalé en Top 14, Fernandez à Perpignan… Les 5 infos de ce mardi

Toulon Bayonne reporté, Pau Clermont décalé à dimanche

C’est l’info de ce mercredi matin. La rencontre entre Toulon et Bayonne, prévue ce vendredi soir, en ouverture de la 14e journée de Top 14, est reportée à une date ultérieure. Le club basque, touché par le variant britannique de la Covid-19, ne s’est plus entraîné depuis le 26 décembre, date de la fermeture du club. S'ils ne déplorent plus aucun cas, les Bayonnais seront toutefois dans l'incapacité d'aligner une équipe, ce week-end.

Un autre match était dans l’attente de son sort. C’est celui entre la Section Paloise et Clermont. Pas de report cette fois-ci mais le match, qui devait se jouer samedi, est décalé dimanche à 16h40. Il y aura donc 4 rencontres ce dimanche.

Patricio Fernandez va signer à Perpignan

L’actuel demi d’ouverture de Lyon, en Top 14, va poursuivre sa carrière en Catalogne, plus précisément à Perpignan. Alors qu’il n’a disputé que 2 petits matchs cette saison avec le LOU, l'Argentin arrive, dans un premier temps, en tant que joker médical de Ben Volavola. Le numéro 10 va donc tenter de relancer sa carrière du côté d’Aimé-Giral. Patricio Fernandez va être libéré de son contrat pour s’engager deux ans et demi avec Perpignan.

La carrière d’Alexandre Lapandry dans le flou

Le troisième ligne clermontois est indisponible depuis près de 3 mois. Sa dernière apparition sur un terrain remonte au 18 octobre dernier face au Stade Français, match qu'il avait quitté à la suite d'un choc à la tête. Hier, Clermont a annoncé que son joueur sera absent 2 mois de plus, au minimum. Malgré du repos depuis 3 mois, les symptômes persistent. Des incertitudes qui posent de nombreuses questions quant à la suite de la carrière du flanker international auvergnat (31 ans, 13 sélections).

Ngauamo pourrait rebondir du côté de Castres

Le talonneur tongien, qui a été mis à pied par Agen et qui allait être licencié, pourrait avoir trouvé une porte de sortie. Celle-ci se trouverait dans le chef-lieu du Tarn, à Castres. Un accord à l’amiable semble avoir été trouvé entre le joueur et son club. Pour Castres, c’est un renfort non-négligeable puisque Marc-Antoine Rallier et Kevin Firmin sont tous les deux à l’infirmerie, au même poste. Un deal qui arrangerait tout le monde.

Montauban ne conservera pas 7 joueurs à l’issu de la saison

Selon la Dépêche du Midi, 7 joueurs de l’US Montalbanaise, en fin de contrat à l’issue de l’exercice en cours, ne seront pas gardés dans l’effectif pour la saison prochaine. Le demi de mêlée Paul Graou, l’ailier Pierre Sayerse, ou encore les deux deuxième ligne Corentin Astier et Corentin Braendlin. Il y a deux semaines, le capitaine tarn-et -garonnais Munoz avait lui été prolongé. Montauban est actuellement 9e de Pro D2 et ira à Carcassonne ce week-end dans le cadre de la 15e journée.