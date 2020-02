Un match du Tournoi reporté, Rouen porte réclamation... Voici les 5 infos de ce mercredi

Irlande-Italie reporté à cause du Coronavirus

Le match Irlande-Italie, programmé le 7 mars prochain, pour le compte de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations, est annulé. Une décision prise par les organisateurs en raison de l'expansion du coronavirus de l'autre côté des Alpes. Les organisateurs du Six Nations sont en train d'étudier toutes les possibilités pour reprogrammer ce match à une date ultérieure.

L'Angleterre sans Vunipola et Cowan-Dickie

L'Angleterre affronte le pays de Galles pour la troisième journée du 6 Nations. Pour l'occasion, Eddie Jones va devoir se passer de Mako Vunipola et Luke Cowan-Dickie, absents pour des raisons familiales. Mais le staff du XV de la Rose pourra compter sur le retour de blessure d'Anthony Watson. Ainsi que celui de Mark Wilson. Hormis ces changements, les cadres de l'équipe d'Angleterre, comme Owen Farrell, Maro Itoje et Sam Underhill, seront toujours présents pour affronter les Gallois.

Rouen porte réclamation contre Soyaux-Angoulême

Battu à Soyaux-Angoulême vendredi dernier (17-18), le Rouen Normandie Rugby a porté réclamation et espère obtenir la victoire sur tapis vert. Selon le journal Paris Normandie, les dirigeants du club normand estiment qu’un adversaire n’était en effet pas qualifié : le pilier tongien Leopolo Halavatau, dont la carte de validation avait expiré le 11 février. S’il obtenait gain de cause, le RNR, avant-dernier, pourrait gagner cinq points au classement.

Boudjellal gagne son procès contre l'EPCR

L'ancien président du RCT Mourad Boudjellal a remporté son procès contre l'EPCR et son directeur général Vincent Gaillard rapporte Var-matin. Ce dernier avait accusé Boudjellal d'avoir un "comportement homophobe" dans un communiqué de presse paru le 18 juillet 2018. L'EPCR et son directeur ont été reconnus coupables de "diffamation" par le tribunal correctionnel . Vincent Gaillard a été condamné à une amende avec sursis de 5 000 euros tandis que l'EPCR écope d'une amende "ferme" de 10 000 euros. En plus de cela, les deux entités reconnues coupables devront indemniser le préjudice moral fait à l'encontre de Mourad Boudjellal à hauteur de 30 000 euros. Le Rugby Club Toulonnais en obtient aussi 10 000 suite à ce préjudice. Gaillard et l'EPCR ont 10 jours pour faire appel de cette décision.

Points transferts : trois nouvelles prolongations

Dans l'hexagone, deux jeunes joueurs ont signé leur premier contrat professionnels. Le jeune centre de 22 ans Nathan Decron poursuite son aventure avec Agen. Le joueur, ancien international U20, a prolongé avec le club Lot-Et-Garonnais et signe son premier contrat pro, jusqu'en 2022. Samuel Lagrange a prolongé jusqu'en 2021, et par la même occasion, signé son premier contrat professionnel. Outre Manche, les Bears de Bristol ont annoncé la prolongation de contrat du centre tongien Siale Piutau. Le joueur de 34 ans, ancien international a signé pour une année supplémentaire.