Un match de Top 14 reporté en semaine, les Espoirs vont rejouer... Les 5 infos de ce jeudi

Les Reichel-Espoirs vont pouvoir rejouer

Le ministère des Sports a décidé ce jeudi la reprise du championnat Reichel-Espoirs à la suite d'un bureau fédéral exceptionnel. Cette décision concerne 34 clubs professionnels du rugby français. Les jeunes pousses des centres de formation vont don pouvoir continuer leur activité après un week-end de repos forcé.

Castres - Brive un mercredi

La mesure devait arriver un jour ou l'autre. À cause d'un grand nombre de week-end déjà pris, les matchs de Top 14 en pleine semaine vont faire leur retour. En effet, la rencontre comptant pour la quatrième journée du championnat entre Castres et Brive a été reportée au mercredi 2 décembre à 20h45. Le match devait se jouer le 10 octobre dernier mais avait dû être reporté à cause de plusieurs cas de covid dans l'effectif du CO. C'est donc le début d'un casse-tête qui s'annonce très compliqué pour les deux staffs.

Pas d'opération pour François Cros

Dans une interview accordée au site de France Rugby, le joueur du Stade toulousain François Cros a affirmé qu'il ne subira pas d'opération suite à sa fracture du deuxième métatarsien du pied droit. Le troisième ligne était sorti en cours de match face à l'Irlande samedi soir peu de temps après avoir obtenu l'essai de pénalité accordé aux Bleus. La durée d'indiponibilité de l'international n'est cependant toujours pas connue.

Laveau prolonge à Castres

L'ailier du Castres Olympique Martin Laveau a décidé de poursuivre l'histoire avec le CO. Au club depuis 2018, Laveau a prolongé son contrat jusqu'en 2024 soit trois saison supplémentaires. L'ancien Bayonnais, aujourd'hui âgé de 24 ans, a disputé 32 matchs avec le CO, le dernier en date étant celui de la première journée à Agen, son unique match cette saison pour le moment.

Whitelock fête sa centième titularisation avec les All Blacks

À 32 ans, Sam Whitelock honorera ce samedi (10h45) face à l'Austalie sa centième titularisation sous le maillot All Black. Le joueur des Crusaders figure sur la composition de départ des All Blacks pour la dernière des quatres confrontations face à l'Australie. Il évoluera aux côtés de Scott Barrett. En tout, Whitelock va disputer son 120ème match avec le mailot frappé de la fougère argentée. Sa première cape remonte au 12 juin 2010 face à l'Irlande où il avait marqué un doublé pour ses débuts. Les Blacks l'avaient emporté 66-28.