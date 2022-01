Un Leinster record, les premiers clubs qualifiés en Champions Cup... Les infos du week-end

Le Leinster pulvérise Montpellier et plusieurs records

En gagnant 89-7 dans sa RDS Arena, le Leinster n'a pas seulement montré à tous son envie d'en découdre plus d'un mois après son dernier match en compétition et la décision de l'EPCR d'accorder la victoire à Montpellier sur tapis vert (28-0) lors de la deuxième journée. Les Irlandais sont parvenus à battre plusieurs records dont celui de leur plus large victoire européenne et de la plus lourde défaite de l'histoire de Montpellier.

Imhoff devient le quatrième meilleur marqueur de l'histoire de la Champions Cup

En marquant hier samedi 15 janvier face aux Ospreys, l'ailier argentin Juan Imhoff gonfle son nombre d'essais inscrits dans la plus prestigieuse compétition européenne interclubs. Avec 32 essais au compteur, il devient le quatrième meilleur marqueur de l'histoire de la Champions Cup, à huit longueurs de son homologue anglais Chris Ashton (40 essais).

Le Racing 92, premier club français qualifié pour les phases finales de Champions Cup

En s'imposant ce samedi sur la pelouse des Ospreys (25-10), le Racing 92 a conforté sa position de leader dans la poule A de Champions Cup. Mieux : avec désormais 11 points d'avance sur le neuvième et premier non-qualifié (Clermont, qui jouera dimanche face à Sale), les hommes de Laurent Travers sont déjà assurés de disputer les phases finales de la compétition, en avril prochain.

Koen, Madigan et Bitz prolongent à Béziers

Béziers mise sur la continuité et prolonge trois joueurs importants de son paquet d'avants, les secondes lignes Clément Bitz (8 matchs) et John Madigan (11 matchs) signent pour deux années supplémentaires. De son côté, le troisième ligne sud-africain Sias Koen (10 matchs, 2 essais) renouvelle son contrat avec l'ASBH de trois saisons.

Sonny Bill Williams s'entraîne avec Tyson Fury pour son prochain combat de boxe

Retraité du rugby professionnel depuis un an et demi, après un dernier passage par le XIII australien et les Sydney Roosters (2020), la star all black Sonny Bill Williams (36 ans) poursuit toutefois sa carrière de boxeur professionnel. Il prépare actuellement son neuvième combat aux côtés de la star anglaise et champion du monde des poids lourds, Tyson Fury.