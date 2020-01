Un gros coup pour Bristol, nouveau forfait chez les Bleus... Les 5 infos de ce lundi

Chat forfait, Baubigny en renfort

Nouveau forfait au sein du groupe France. Après Cretin et Hamdaoui hier, c'est au tour du talonneur du Racing 92 Camille Chat de déclarer forfait. Ce dernier sera indisponible une quinzaine de jours à cause d'une gêne musculaire au niveau du mollet. C'est son coéquipier Teddy Baubigny qui le remplace dans le groupe des 42.

Sinckler file à Bristol

Les Bears continuent d'affoler le marché des transferts. Après avoir déjà enrôler le centre fidjien de l'UBB Semi Radradra, Bristol a annoncé ce lundi la venue du pilier international Kyle Sinckler (26 ans, 31 sélections) pour les deux prochaines saisons. Actuellement joueur des Harlequins, Sinckler fait partie du groupe anglais qui prépare en ce moment le match contre la France samedi pour la première journée du Tournoi des 6 Nations 2020.

Kyle Sinckler (Angleterre)Icon Sport

Les poules du Tournoi à 7 de Sydney sont connues

Les équipes de France de rugby à 7 connaissent leurs adversaires pour le Tournoi de Sydney qui se déroulera ce week-end. Les filles ont hérité de l'Espagne, de l'Irlande et des championnes olympiques australiennes. Un tirage abordable car les françaises ont battu ces trois équipes lors du tournoi d'Hamilton il y a quelques jours. Pour les hommes, le tirage est périlleux avec l'Afrique du Sud, l'Argentine et les Samoa. Il faudra sortir en tête de cette poule pour se qualifier pour les hommes de Jérôme Daret.

Schmidt futur entraîneur de Bath ?

L'ancien sélectionneur de l'équipe d'Irlande Joe Schmidt, sans poste depuis la coupe du monde est actuellement en train de se reposer en Nouvelle-Zélande. Mais ce repos pourrait être de courte durée car le club de Bath aurait proposer un contrat d'entraîneur en chef avec effet immédiat à l'ancien manager de Clermont. Bath est actuellement sixième de Premiership et déjà éliminé de la Champions Cup.

Joe Schmidt (Irlande)Icon Sport

Trois "Bleus" en lice pour le titre de joueur européen de l'année

L'EPCR a nominé 15 joueurs pour le titre de joueur européen de l'année. Parmi eux, on compte trois français actuellement à Nice pour préparer le début du Tournoi. Il s'agit du toulousain Romain Ntamack et des Racingmen Teddy Thomas et Virimi Vakatawa. Il feront face notamment à Stuart Hogg, Jérôme Kaino ou encore Garry Ringrose.