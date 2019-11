Un Grenoblois prolonge, fin de saison pour Raisuqe... Voici les 5 infos de ce mardi

Ancely reste Grenoblois

Malgré quelques sollicitations, le troisième-ligne aile de 26 ans a décidé de prolonger son passage en Isère pour trois saisons supllémentaires. Soit jusqu'en 2023. Une vraie bonne nouvelle pour les Grenoblois qui ont perdu leur fauteuil de leader ce week-end à Perpignan. Passé par Bayonne et Massy, le flanker s'est révélé en Top 14 avec Grenoble et est devenu un cadre de l'équipe. En prolongeant sur une telle durée, il prouve que son but est bien de retrouver les sommets... Avec Grenoble.

Énorme coup dur pour Nevers

Malgré la belle victoire en Normandie et plus précisément à Rouen vendredi dernier, les Neversois ne sont pas revenus qu'avec des bonnes nouvelles. En effet, leur bombe fidjienne, Josaia Raisuqe, s'est rompu les ligaments croisés d'un genou. Exceptionnel la saison dernière et meilleur marqueur du championnat, il est un peu moins en vue en ce début de saison. En effet, il n'a inscrit qu'un essai et n'a donc pas vraiment pesé sur le début de saison mitigé de Nevers. Un réel coup dur pour les hommes de Xavier Péméja.

Pro D2 - Josaia Raisuqe (Nevers) contre MassyIcon Sport

Faumuina va prolonger au Stade

Là-aussi, il s'agit d'un bon coup que s'apprête à réaliser le Stade Toulousain. En effet, son pilier droit international Charlie Faumuina devrait prolonger dans les jours qui suivent. Peu en vue lors de ses débuts avec le maillot rouger et noir, l'ancien all-black s'est affirmé petit à petit. Il est devenu un titulaire à part entière désormais et met au supplice ses vis-à-vis. Son expérience ne sera pas de trop pour tenter de laisser Toulouse sur le devant de la scène, que cela soit en championnat comme en Champions Cup.

Charlie Faumuina - ToulouseIcon Sport

Stanley s'engage avec Montauban

Nouveau gros coup réalisé par les Montalbanais. En effet, en fin de contrat et libéré par Pau, Benson Stanley a trouvé de quoi se relancer. Et cela se fera du côté de Sapiac où il s'est engagé jusqu'à la fin de la saison en qualité de joker médical de Riaan Swanepoel. Alors qu'il pensait mettre un terme à sa carrière à l'issue de son aventure béarnaise, le Néo-Zélandais a préféré relever un dernier défi, en Pro D2. Son expérience sera primordiale afin de maintenir l'USM et de l'amener, pourquoi pas, dans le Top 6.

Benson Stanley (Pau) contre le Stade FrançaisIcon Sport

Te'o s'engage avec les Sunwolves

Alors qu'il est arrivé sur la Rade en qualité de joker médical de Duncan Paia'aua, Ben Te'o n'a clairement pas séduit ni satisfait. C'est donc sur un gros flop qu'il quittera Toulon pour rejoindre le Super Rugby et les Sunwolves en l'occurence. L'international anglais tentera de relever certainement un ultime défi dans ce championnat. L'équipe japonaise comptera forcément sur sa puissance ainsi que sur son expérience qui en ont fait un joueur redoutable et redouté sur la scène internationale.