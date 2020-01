Un forfait chez les Bleuets, des prolongations à Aix et Carcassonne... Les 5 infos de ce mercredi

Vanverberghe forfait pour le Tournoi

Le troisième ligne de Toulon, appelé pour disputer le Tournoi des 6 Nations avec les moins de 20 ans s’est fracturé la cheville. Florian Vanverberghe a contracté cette blessure lors d’un entraînement avec le groupe. Son club n’a pas communiqué sur la durée exacte de son absence.

Faumuina absent 6 semaines

C’est un gros coup dur pour l’ex-All Black et le Stade Toulousain. Blessé au genou lors de la victoire face à Gloucester, Charlie Faumuina est touché au ligament latéral interne, il sera indisponible pendant un mois et demi. C’est une source proche du club qui l’a annoncé à l’AFP hier.

Première pour Nueno avec l’Espagne

Santiago Santos, le sélectionneur espagnol a dévoila sa liste de 31 joueurs pour préparer le Tournoi des 6 nations B. Parmi les convoqués on retrouve 11 hommes évoluant dans l’Hexagone. 3 en Top 14 et Pro D2, et cinq joueurs de Fédérale 1. Le Palois Pierre Nueno fête sa première convocation, au contraire, son coéquipier Charly Malié, est absent de la liste.

Top 14- Pierre Nueno (Pau)Other Agency

Ischenko prolonge à Aix-en-Provence..

Le club a annoncé mercredi matin la prolongation de son pilier Oleg Ischenko pour 2 saisons supplémentaires. Arrivé en 2018 en provenance de Vannes, le Biélorusse de 25 ans a disputé 28 rencontres sous la tunique noire et blanche. Il sera Aixois jusqu’en 2022.

..et Koffi à Carcassonne

Le puissant troisième ligne Joël Koffi a également prolongé son contrat dans son club de Carcassonne. Arrivé en 2010, le joueur de 35 ans est un cadre du vestiaire audois. Il a disputé 245 rencontres avec le club, dont 235 comme titulaire. Koffi est désormais lié à l'USC jusqu’en 2021.