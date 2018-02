Un fond d'aide qui fait la part belle aux centres de formation

Le classement se base sur deux éléments : l'évaluation des résultats sportifs mais aussi scolaires obtenus au cours de la saison 2016/2017 par nos jeunes licenciés. Les résultats eux s'établissent sur trois blocs bien spécifiques qui sont les résultats de la formation sportive (comptant pour 50% de la note), les résultats de la formation scolaire (40%) et les 10% restant rentre en compte dans la double qualification (signature d'un contrat professionnel et obtention du diplôme scolaire).

5 millions d'euros sont répartis parmi tous les clubs de Top 14 et Pro D2. Le montant versé varie entre 250 000 euros et 114 000 euros. En tout est pour tout, cette évaluation prend en compte 721 joueurs dont 111 en contrat professionnel et 610 en centre de formation.

Il est à noter aussi que le nombre de joueurs sortant d'un centre de formation et signant un contrat professionnel par la suite est en hausse de 10 points par rapport à la saison 2015/2016 (passant de 35% à 45%). Une aubaine pour les Coupe du Monde 2019 et 2023 ? A suivre.