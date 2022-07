Un contrat de quatre ans pour Woki au Racing, Kockott reste au CO...les 5 infos de ce vendredi !

Après la révélation du transfert de Cameron Woki (23 ans, 16 sélections) au Racing 92 par Midi Olympique jeudi 30 juin, RMC Sport a annoncé ce vendredi que le contrat de l'ancien bordelais portera sur quatre saisons, jusqu'en 2026.

Le CO a trouvé son futur entraîneur de la défense. L'emblématique demi de mêlée castrais Rory Kockott occupera cette fonction dès la saison prochaine, à la place de Joe Worsley, comme l'a annoncé le club ce vendredi.

Top 14 - Rory Kockott demeure l'un des leaders du groupe castrais (Castres)Icon Sport

L'ailier géorgien du LOU Davit Niniashvili a prolongé son contrat jusqu'en 2025, selon Midi Olympique. Il sera Lyonnais jusqu'en 2025.

Prévu titulaire face aux Bleus, le demi d'ouverture japonais Takuya Yamasawa (27 ans) a été testé positif au Covid-19. Il est contraint de déclarer forfait pour la rencontre contre le XV de France demain (8h00 heure française), et sera remplacé par Seunsing Lee (21 ans).

Patrick Arlettaz, François Rivière et Bruno Rolland ont levé le voile sur l’effectif de l'Usap pour la saison à venir ainsi que sur les objectifs et les chantiers en cours, à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Aimé-Giral, ce vendredi. Le club catalan a notamment obtenu la venue d’un deuxième ligne anglais d’Exeter, Will Witty. Par ailleurs, le staff a été étoffé, et le club vise un budget de 20 millions d'euros.