Un combat Mike Tyson - Sonny Bill Williams en 2021 ?

Imaginez l'affiche de rêve : le légendaire boxeur Mike Tyson face à la superstar du rugby Sonny Bill Williams sur un ring de boxe. Le promoteur australien Brian Amatruda, désireux de revoir Iron Mike enfiler les gants, envisage d'organiser cette improbable confrontation. Il est récemment passé à l'action pour voir ce rêve devenir réalité : "La première chose que j'ai faite a été de contacter Max Markson (un agent de célébrités) et je lui ai demandé d'offrir 1 million de dollars à Tyson, raconte-t-il dans le Daily Mail. Il a peut-être 53 ans mais il reste un nom mondialement connu." Pour défier l'ancien champion du monde des poids lourds, Brian Amatrude a coché trois noms : celui de Sonny Bill Williams et ceux de l'ancien footballeur américain Paul Gallen et de la star de l'Australian Football League Barry Hall. "Tous ces mecs sauteront sans aucun doute sur l'occasion de monter sur le ring avec lui. J'aimerais associer ce combat à une lutte pour un titre de champion du monde. Ce serait énorme : ce ne serait pas seulement un match mais un événement."

"SBW" invaincu sur les rings

L'information peut prêter à sourire mais ne tient pas du fantasme. L'Américain s'astreint actuellement à une préparation très intensive et est revenu à un haut niveau athlétique. La vidéo d'un de ses entraînements est même devenue virale sur les réseaux sociaux. Il a même récemment confié être dans "la meilleure forme de sa vie". Mike Tyson serait disposé à enfiler les gants dans le cadre d'un combat de charité sur trois rounds.

Sonny Bill Williams (1,91 m, 108 kg) possède quelques arguments à faire valoir de son côté : le musculeux centre de Toronto a gagné ses sept combats en carrière, avec une victoire notable face à l'ancien champion du monde François Botha, en 2013. "SBW" n'est plus monté sur un ring en compétition depuis cinq ans. Mais la perspective d'une telle affiche pourrait suffire à le remotiver... Cette confrontation quatre étoiles aura-t-elle lieu ? On devrait bientôt être fixé. "Il nous faut attendre que passe le coronavirus soit passé, donc le combat ne pourrait probablement pas avoir lieu avant le début de l'année prochaine", conclut Brian Amatruda.