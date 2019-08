Un club improbable pour Guildford, le LOU accueille un Japonais... Voici les 5 infos de ce mercredi

Les All Blacks réduisent leur groupe à 34 avant les duels contre l'Australie

Cinq joueurs ont quitté le groupe des All Blacks constitué pour les deux premiers matches du Rugby Championship fin juillet et ont donc vu se réduire leurs chances de faire partie du groupe de 31 qui s'envolera le mois prochain pour le Japon. Il s'agit de Shannon Frizell, Dalton Papalii, Josh Ioane, Asafo Aumua et Karl Tu'inukuafe

Le groupe néo-zélandais pour la Bledisloe Cup :

Avants : Coles, Coltman, Taylor, O. Franks, Laulala, Moody, Moli, Ta'avao, Tuungafasi, S. Barrett, Tuipulotu, S. Whitelock, Hemopo, Cane, Fifita, Jacobson, Read (captain), Savea, Todd.

Arrières : Perenara, A. Smith, Weber, B. Barrett, Mo'unga, Goodhue, Laumape, Lienert-Brown, S.B. Williams, Ennor, J. Barrett, Bridge, Ioane, Reece, B. Smith

Une nouvelle destination invraisembable pour Guildford

Alors qu'il avait annoncé son envie d'arrêter sa carrière, l’ailier Zac Guildford (30 ans, 10 sélections) va finalement rejoindre l'East Coast Rugby Football Union, un club néo-zélandais qui évolue en troisième division nationale. Il débutera sous ses nouvelles couleurs le 24 août. "Je vais faire de mon mieux pour permettre à l'équipe d'obtenir quelques succès" a-t-il déclaré. Une mission ardue pour l'ancien all black, au sein d'un club qui n'a plus remporté le moindre match depuis 2013.

Valence-Romans dévoile son nouveau maillot

Promu en Pro D2, Valence Romans vient de dévoiler son nouveau maillot pour la saison 2019-2020. Avec son damier traditionnel, le club drômois continue de faire peau neuve, après la présentation de son nouvel écusson.

Lonergan signe aux Brumbies

Brillant lors du dernier Championnat du monde U20 avec l'Australie, Lachlan Lonergan (19 ans, 1m80 pour 100 kg) vient de parapher un contrat de deux saisons aux Brumbies. Le talonneur, qui rejoint ainsi son frère Ryan, est aujourd'hui considéré comme l'un des plus gros espoirs du rugby australien.

Un Japonais au LOU

L'international japonais Akihito Yamada, non retenu pour la Coupe du monde qui se tient dans son pays, va faire une courte pige de deux mois avec le LOU Rugby, a annoncé mercredi le club lyonnais. La venue de Yamada est la première illustration du partenariat signé par le LOU avec le club japonais NTT Communications Shining Arcs.