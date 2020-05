Un boycott de la prochaine Coupe d'Europe, Masoe sur le départ... Les 5 infos de ce dimanche ☕

Les clubs français pourraient boycotter la prochaine Coupe d'Europe

Alors que les clubs ne savent toujours pas quand est-ce que sera joué les quarts de finales de cette saison. Les clubs français évoquent l'idée de boycotter la prochaine édition de la compétition. S'ils n'obtenaient pas gain de cause, cette menace pourrait devenir bien réelle d'ici deux semaines. Pour rappel 8 clubs français sont qualifiés pour les quarts de finale.

Masoe serait sur le départ

Nos confrères de RMC Sport ont annoncé le possible départ de l'ancien All Black et actuel entraîneur des avants du Racing. Pour le moment aucune décision officielle n'a été prise, cependant son remplaçant serait déja dans les tuyaux, il s'agirait de Dimitri Szarzewski.

Laporte est pour un championnat National

Hier soir, le président de la FFR a exprimé sa déception par rapport au refus de la Ligue de voir monter deux clubs de Fédérale 1 en Pro D2. Cependant Bernard Laporte se dit favorable à la création d'un championnant National. Il demandé à la Ligue d'étudier cette alternative.

Pas de propos raciste pendant la rencontre Lannemezan-Tarbes

La commission de discpline de la fédération a blanchi le talonneur de Lannemezan Cédric Rouch qui avait été accusé par le deuxième ligne tarbais Marvin Woki de lui avoir dit des propos racistes pendant le derby bigourdan.

Hungaria pourrait ne plus être l'équipementier de Toulon

Selon nos informations, la saison prochaine Hungaria n'équiperait plus le RCT. Le contrat ne devrait pas aboutir entre les deux, pourtant il restait encore deux saisons avant d'arriver à son terme.