Un Bordelais quitte le club, le festival du rugby de retour à Toulouse... Les cinq infos de ce mardi

Dweba quitte Bordeaux-Bègles pour rentrer au pays, chez les Stormers

C'était dans les tuyaux depuis quelques temps et c'est désormais officiel, Joseph Dweba (26 ans) ne portera plus le mailot de l'UBB la saison prochaine. Souvent décevant en Gironde, le talonneur sud-africain va retourner au pays. Il s'est engagé pour trois saisons avec les Stormers. C'est le club qui a officialisé sa signature sur ses réseaux sociaux.

Provence Rugby officialise son staff pour la saison prochaine, avec Delmas et Glas

Provence Rugby continue de peaufiner son effectif et son staff en vue de la saison prochaine. Ce mardi, le club provençal a officialisé les hommes qui seront autour de Mauricio Reggiardo lors des prochains mois. Parmi eux, on retrouve comme prévu Jacques Delmas et Stéphone Glas. Ils seront accompagnés par Gareth Adamson.

Top 14 - Jacques Delmas (Toulon)Icon Sport

Le Toulouse Rugby Festival fera son grand retour les 10 et 11 juin prochains !

Du vendredi 10 juin au samedi 11 juin se tiendra la deuxième édition du Toulouse Rugby Festival, toujours sur la place du Capitole. Pour tous les passionnés de ballon ovale, ce sera l’occasion de partager un moment de fête et de convivialité autour du rugby. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire ici > https://form.jotform.com/tlserugbyfestival/inscription-trf2022

TRFMidi Olympique

Laussucq attendu dans l’encadrement de Bordeaux-Bègles

L’ancien entraîneur de Brive, du Stade français, de Mont-de-Marsan et d’Agen, Christophe Laussucq, est sur le point d’intégrer l’organigramme de l’UBB où il devrait être en charge de la formation et du recrutement.L’ex-demi de mêlée n’est plus en poste depuis novembre 2020.

L'ailier de Castres, Guillemin, s'engage avec Montauban

Montauban continue de se renforcer sur les ailes. Après Josua Vici, arrivé de Montpellier en cours de saison, l'USM va enregistrer celle de Bastien Guillemin (24 ans), l'ailier du Castres olympique. Selon la radio 100%, le Castrais s'est engagé pour deux saisons avec l'équipe tarn-et-garonnaise. En manque de temps de jeu au CO, l'ancien Grenoblois va tenter de relancer sa carrière.