Tuilagi sur le marché, lourde suspension pour Ralepelle... Les 5 infos de ce mercredi

Manu Tuilagi bientôt sur le marché des transferts ?

En difficulté financière, Leicester avait déclenché des négociations sur la baisse des salaires voilà bientôt deux mois. Lesquelles se sont enlisé, au fil du temps, au point que le club anglais avait posé un ultimatum à ses joueurs : un accord devait être trouvé avant mardi, 18 heures, sous peine d'une rupture contractuelle. Plusieurs joueurs cadres, dont George Ford et Ellis Genge, sont finalement tombés d'accord avec leur club dans la journée de mardi. Concernant Manu Tuilagi, les deux parties ont campé sur leurs positions. Le trois-quarts centre de l'Angleterre pourrait donc se retrouver sur le marché des transferts avec effet immédiat.

Chiliboy Ralepelle suspendu huit ans

Le talonneur sud-africain Chiliboy Ralepelle (33 ans) a été testé positif à une substance interdite, à savoir l’anabolisant Zeranol, et a été suspendu pour une période de huit ans à la suite de ce contrôle. Il faut dire que c'est la troisième fois que l'international springbok (25 sélections), et ancien joueur du Stade toulousain entre 2013 et 2015, est contrôlé positif. Il l'avait été à la méthylhexanamine en 2010 puis au drostanolone en 2014. Actuel pensionnaire des Sharks, l'intéressé devrait donc dire adieu au rugby professionnel.

Chiliboy RalepelleIcon Sport

Rhys Carré retourne à Cardiff

Parti aux Saracens lors de l'été 2019, où il a disputé huit matchs toutes compétitions confondues, le pilier gauche Rhys Carré (22 ans) va revenir aux sources puisque les Cardiff Blues - où il a effectué ses débuts professionnels - ont annoncé sa signature. L'international gallois (8 sélections), grande promesse du XV du Poireau à son poste, s'est engagé "sur le long terme", selon le communiqué du club.

Alasdair Dickinson intègre le staff de Bristol

Les Bristol Bears ont officialisé l'arrivée de l'ex-pilier gauche Alasdair Dickinson (36 ans) en tant qu'entraîneur de la mêlée. L'ancien international écossais (58 sélections), qui avait pris sa retraite de joueur en 2017, était depuis deux ans consultant auprès des équipes nationales féminines et U20 écossaises. Il s'est engagé à Bristol pour les trois prochaines saisons.

Setephano raccroche les crampons

Le troisième ligne cookien Steven Setephano (36 ans) a annoncé ce mercredi matin qu'il mettait un terme à sa carrière de rugbyman professionnel. L'ancien joueur des Highlanders et des Chiefs évoluait à Grenoble depuis 2015. Il aura joué avec le FCG 86 matchs et marqué neuf essais. Il a même été capitaine du club isérois.