Trois qualifiés connus en Top 14, inquiétude pour Jaminet... Les cinq infos du week-end !

Montpellier, Bordeaux et Castres qualifiés

On connaît les trois premiers qualifiés de la phase finale de Top 14. Suite à leur victoire contre le Racing 92 (22-13), Lyon (42-10) et Perpignan (28-12), Montpelliérains (1e,73 points) Bordelais (2e, 72 points) et Castrais (3e, 72 points) sont assurés de jouer, au moins, les barrages de Top 14.

Jaminet sort sur blessure face à Castres

Dès la première minute de jeu, l'arrière international Melvyn Jaminet s'est sévèrement blessé au genou droit face au Castres olympique. Sur une jambe pendant plusieurs minutes le joueur catalan a dû quitter le terrain en boittant bas lors de la dernière rencontre de la 25ème journée de championnat.

Les Français décrochent le bronze

L’équipe de France de rugby à 7 a décroché la troisième place du tournoi de Toulouse ce dimanche après-midi, en s’imposant en prolongation contre les Samoans (17-12), lors de la petite finale. Avec cette victoire acquise à Ernest-Wallon, Paulin Riva et ses partenaires s’offrent leur premier podium de l’année sur le circuit mondial.

Les Bleues cinquièmes du tournoi de Toulouse

Après leurs succès face au Brésil en match de classement, les Bleues l’ont emporté sans trop souffrir contre le Canada ce dimanche (19-14), pour s’offrir une cinquième place lors de l’étape de Toulouse. Solides, les joueuses de David Courteix ont inscrit trois essais et termineront deuxièmes du classement mondial.

Hirèche gravement blessé

En plus d'être tombés à domicile, contre Toulouse, samedi soir, les Brivistes ont également perdu leur capitaine : Saïd Hirèche. Le troisième ligne sorti sur blessure à la 46ème minute de jeu s'est fracturé le péroné. Opéré en urgence, ce matin, à Toulouse, il devrait être absent pour trois mois au minimum et pourrait manquer le début de saison prochaine.