Trois joueurs lyonnais positifs au Covid-19, les Crusaders se reprennent... Les infos de ce samedi

Lyon : trois joueurs positifs au Covid-19

Coup d'arrêt dans la préparation du LOU. Le club rhôdanien a annoncé, ce samedi matin, la présence de trois cas positifs à la Covid-19 au sein de ses rangs. "Les trois membres du groupe concernés, tous asymptomatiques, ont été isolés et placés en quatorzaine dès la prise de connaissance des résultats. De plus, le club va suivre à la lettre le protocole de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et de ses recommandations imposant un retour à la phase 2 pour ses entraînements (pas de collectif)." Le stage des Lyonnais qui devaient débuter ce dimanche a donc été annulé.

Vers des coupures sans précédent à la RFU

Alors qu'elle va déjà se séparer de près de 100 salariés pour compenser les pertes liées à la crise du Covid-19, la Fédération anglaise va aussi, selon The Guardian, faire des coupures dans les sélections nationales, en particulier dans le XV féminin et les équipes de rugby à 7. Le nombre de joueurs et joueuses sous contrat devrait passer de 58 à 30, soit une réduction de presque moitié. Quant aux 30 contrats renouvelés ils devraient connaître une baisse de salaire d'à peu près 25%.

Les Crusaders se reprennent chez les Chiefs

Défaite à domicile la semaine dernière par les Hurricanes, la franchise de Christchurch a remis les pendules à l'heure ce samedi en s'imposant chez les Chiefs avec le bonus offensif (19-32). Collés au score par des adversaires coriaces et réalistes, les Crusaders ont fait la différence grâce à deux essais marqués à l'heure de jeu. La jeune pépite Will Jordan a notamment inscrit son sizième essai en autant de matchs dans ce Super Rugby Aotearoa. Une compétition dont Jordan et ses coéquipiers sont toujours leaders avec 7 points d'avance, en attendant le déplacement des Blues ches les Highlanders ce dimanche.

La LNR dénonce un "passage en force"

La Ligue nationale de rugby a dénoncé samedi sur Twitter un "passage en force" de World Rugby et des fédérations sur les tests d'automne, doublés par rapport à la fenêtre habituelle pour rattraper les matches annulés à cause de la crise sanitaire. "Plus de 100 jours sans internationaux, c'est l'équivalent d'une saison avec Coupe du monde. Les clubs et la LNR ont proposé une approche solidaire à la FFR avec 5 matches internationaux à l'automne, contre 3 initialement prévus", rappelle la LNR dans sa première réaction officielle depuis la modification jeudi par World Rugby de la règle 9 qui régit la mise à disposition des internationaux.

Les Brumbies s'envolent en tête du Super Rugby AU

Dans le choc des invaincus du championnat, à Camberra, ce sont les locaux qui ont finalement tiré leur épingle du jeu (22-20). Menés de six points à cinq minutes de la fin, les Brumbies ont d'abord inscrit un essai non transformé sur ballon porté, avant de l'emporter sur une pénalité de Mack Hansen après la sirène. Ils comptent désormais huit points s'avance sur leurs dauphins et adversaires du jours, les Reds.