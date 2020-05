Treize clubs en National, vers une cession de Béziers en juillet... Les 5 infos de ce jeudi ☕

Treize clubs identifiés pour le nouveau championnat National

Le bureau fédéral doit valider ce vendredi quels clubs seront invités au "National" la saison prochaine. Selon le souhait fédéral, il s’agira d’une véritable division avec un système de montées-descentes. Une commission technique s’est tenue ce lundi entre membres de France Rugby et de la LNR qui se sont entendues pour finaliser le règlement sportif. Il y aura la saison prochaine deux montées vers le Pro D2, et deux relégués en Fédérale 1. Et contrairement aux premières tendances, le club de Suresnes devrait en être. Il pourrait donc y avoir treize formations élues : Albi, Blagnac, Bourg-en-Bresse, Bourgoin, Chambéry, Cognac-Saint-Jean-d’Angély, Dax, Dijon, Massy, Narbonne, Nice, Suresnes, et Tarbes.

Béziers : un rachat dès le mois de juillet ?

C'est jeudi matin, à Paris, qu'a eu lieu une réunion décisive en vue du rachat de l'ASBH, actuel pensionnaire du Pro D2. Etaient présents, ce matin, les investisseurs émiratis, Christophe Dominici, l'homme des confiance des financiers en question, le maire de Béziers Robert Ménard ainsi que les avocats qui seront désormais chargés de traiter la possible transaction. Selon nos informations, le meeting de deux heures s'est bien déroulé. Sauf catastrophe, la cession du club biterrois aux investisseurs du Golf pourrait donc être finalisée mi-juillet. À cette date, Christophe Dominici deviendrait alors le président du club et, dans la foulée, les argentiers des Emirats injecteraient près de dix millions d'euros dans l'ASBH.

Isiekwe prolonge aux Saracens mais file à Northampton

Relégués en deuxième division et déjà confrontés au départ de George Kruis au Japon, les Saracens voient se vider le vivier du club en deuxième ligne. En attendant la décision de Maro Itoje, le club londonien a fait signer une prolongation de contrat au jeune Nick Isiekwe (22 ans, 3 sélections), mais prête le joueur à Northampton pour une saison. "Isiekwe va continuer son développement en Premiership la saison prochaine avec les Northampton Saints, chez qui il sera prêté un an, avant de revenir dans la famille des Saracens" a déclaré le club londonien dans un communiqué.

Dall'Igna prend sa retraite

C'est un taulier de France 7 qui tire sa révérence. La FFR a annoncé ce jeudi que Manoël Dall'Igna, 35 ans, prenait sa retraite de joueur professionnel. Après avoir découvert le Top 14 avec Montpellier et La Rochelle entre 2007 et 2011, il a fait partie des premiers joueurs français à signer un contrat fédéral et devenir professionnel en rugby à 7. Après neuf années de bons et loyaux services, Dall'Igna quitte donc France 7 avec au compteur 322 matchs sur le circuit mondial, et une participation au JO en 2016 qui aura été pour lui "l'apothéose".

Van Lill rejoint Collet à Valence Romans

Après Benjamin Collet, c'est un autre troisième ligne de l'Aviron Bayonnais qui évoluera à Valence Romans la saison prochaine. Le club drômois vient d'officialiser la signature de l'international namibien Pieter-Jan Van Lill (31 sélections). Le numéro 8 de 36 ans passé par Dax s'offre ainsi un dernier défi après cinq saisons sous le maillot bayonnais. Il s'est engagé chez les Damiers pour une durée de deux ans.