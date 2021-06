Webb pisté par Bayonne, Claassen pourrait rebondir en Nationale... Les coulisses du mercato

Bayonne : Toeava pour un an, Webb pisté

L’Aviron pourra compter sur les talents et l’expérience du All Black Isaia Toeava (35 ans, 36 sélections) la saison prochaine. La signature pour une saison du trois-quarts polyvalent de Toulon a été officialisée vendredi. Par ailleurs, le club basque cherche à renforcer sa rotation au poste de demi de mêlée alors que Michael Ruru va connaître une saison blanche.Trois pistes sont à l’étude, comme indiqué par Sud Ouest : elles mènent à Rhys Webb (32 ans, 35 sélections), sous contrat avec les Ospreys, au Sud-Africain Shaun Venter (34 ans), en fin de contrat avec les Ospreys, et au Tonguien de Toulon Sonatane Takulua (30 ans, 38 sélections).

Racing : Claassen vers Suresnes, Pesenti pour quatre ans

Dans l’espoir d’accéder un jour au Pro D2, le club de Suresnes, actuellement en Nationale 1, s’active sur le marché des transferts. Selon nos informations, l’entité des Hauts-de-Seine aurait ainsi pris contact avec Antonie Claassen (36 ans, 6 sélections), le numéro 8 du Racing 92. Celui-ci, après quatorze ans de carrière en élite professionnelle, a quitté le club de Jacky Lorenzetti après la demi-finale perdue face à La Rochelle (19-6). Claassen, qui vient de valider un Master en économie, souhaiterait aujourd’hui s’installer définitivement en banlieue parisienne. Du côté des recrues du club francilien, le deuxième ligne palois Baptiste Pesenti s’est engagé pour quatre saisons. Cette saison, l’ancien Montpelliérain (23 ans, 2 sélections) a disputé quatorze matchs dans le Béarn. Le Racing 92 a dû racheter le contrat du Jurassien d’origine, engagé jusqu’en juin 2023 avec la Section. L’international vient compenser les départs de Dominic Bird et Donnacha Ryan.

Toulouse : Chocobares et Mallia partis pour rester

Ce n’est plus qu’une question de jours et de détails. Santiago Chocobares (22 ans, 2 sélections) et Juan Cruz Mallia (24 ans, 6 sélections) devraient encore porter les couleurs toulousaines la saison prochaine. ''Notre souhait, c’est évidemment de rester'', déclarait Mallia au Stade de France, vendredi. ''Nous sommes en pleine négociation avec le club, poursuivait Chocobares. Mais nous sommes tout proches de prolonger notre contrat.'' Les deux Pumas étaient arrivés comme joueurs supplémentaires en cours de saison.

Bordeaux-Bègles : et si Higginbotham restait ?

A priori, le numéro 8 australien de 34 ans Scott Higginbotham va arrêter sa carrière. C’était son intention et Christophe Urios l’a confirmé. Mais le manager bordelais n’a pas exclu une solution intermédiaire. Si Guido Petti Pagadizábal devait être accaparé par les Pumas entre août et octobre, il n’est pas exclu que l’UBB propose à l’ex-Wallaby de jouer encore en tant que joker ou joueur supplémentaire. « S’il n’est pas contacté par d’autres clubs après la phase finale qu’il a faite, et si après avoir décidé d’arrêter, il arrive à se relancer pour six mois, ce qui n’est jamais facile » a commenté Urios.

Par ailleurs, l’UBB va recruter le talonneur argentin de Soyaux-Angoulême Pablo Dimcheff (22 ans). Le Pumita était également courtisé par Narbonne qui a finalement opté pour son compatriote Martin Vaca. « Nous serons courts à ce poste pour la reprise avec la sélection de Joseph Dweba et de Conor Sa. Pablo sera avec nous pour lancer la saison et nous verrons pour la suite.» poursuit Urios.

Biarritz : Cronin pour renforcer le pack

D’après le site irlandais The42, le Biarritz olympique devrait enregistrer le renfort d’une recrue de poids et d’expérience en première ligne : le pilier gauche irlandais James Cronin (30 ans, 3 sélections), non conservé par le Munster, serait en contacts avancés avec le club basque. D’abord en discussions avec le Connacht, l’international serait aujourd’hui proche de rejoindre Biarritz, où il viendrait agrandir la colonie irlandaise (James Hart, Billy Scannell, Dave O’Callaghan).