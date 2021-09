Vunipola en approche vers le Top 14, Toulouse vise Arthur Vincent.. Les coulisses du mercato

Top 14 : Les Anglais Simmonds et Mako Vunipola en approche ?

Selon des médias britanniques, deux internationaux anglais intéressent des clubs de Top 14. Le premier est le troisième ligne centre d’Exeter et des Lions britanniques Sam Simmonds, qui pourrait traverser la Manche si Eddie Jones persistait à le bouder malgré ses excellentes prestations en club. Pour rappel, le numéro 8 n’a que sept sélections avec le XV de la Rose et n’a pas été appelé depuis novembre 2017. Toulon serait sur les rangs. L’autre international anglais est le pilier gauche des Saracens Mako Vunipola, dont le contrat arrivera bientôt à son terme. Le puissant gaucher a déjà commencé à discuter d’une prolongation avec son club, mais ses prétentions financières (environ 460 000 € par saison) pourraient être trop élevées pour les Sarries, d’autant que les clubs anglais ont accepté l’année dernière de réduire de 1,8 million d’euros leur masse salariale et que les Saracens sont désormais suivis de près. Ainsi, le joueur de 30 ans intéresserait plusieurs clubs ambitieux du Top 14 tels que Lyon, Toulon, La Rochelle, le Stade français et Clermont.

Bordeaux-Bègles: plusieurs pistes à l'étude pour le joker en 9

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou à l’intersaison, Jules Gimbert manquera de nombreux mois de compétition. L’UBB se retrouve donc avec deux spécialistes d’expérience au poste de demi de mêlée, Maxime Lucu et Yann Lesgourgues. Pour renforcer sa rotation, le club bordelais prospecte sur le marché et a activé plusieurs pistes. Les dirigeants auraient ainsi approché Biarritz pour obtenir la libération d’un de leurs « 9 » et ont aussi inscrit le nom du Rouennais Erwan Nicolas (26 ans) sur leurs tablettes. Dossier à suivre.

Toulouse : Arthur Vincent dans le viseur

Déjà en discussions pour essayer d’attirer le trois-quarts de Lyon Pierre-Louis Barassi (23 ans) et l’arrière de Perpignan Malvyn Jaminet (22 ans), comme cela a été évoqué à plusieurs reprises dans ces colonnes, le Stade toulousain pourrait-il convaincre un autre jeune international français de le rejoindre l’été prochain ? Comme cela a été révélé par RMC Sport, le champion de France et d’Europe surveille de près la situation du trois-quarts centre de Montpellier Arthur Vincent (21 ans ; 14 sélections), en fin de contrat en juin prochain. Ugo Mola suit le joueur de longue date puisqu’il avait tenté de le recruter quand ce dernier était encore au centre de formation héraultais. Le MHR devrait faire de la prolongation d’un de ses capitaines une priorité. Mais le joueur n’est pas insensible à l’intérêt des champions d’Europe et de France. Son nom circule enfin également du côté de La Rochelle.

Toulon : Wainiqolo est arrivé

Le champion olympique fidjien Jiuta Wainiqolo (22 ans), qui s’est engagé en faveur du RCT, est enfin arrivé à Toulon en fin de semaine dernière. Le joueur, qui évolue au poste d’ailier, était ainsi présent au centre d’entraînement du club varois vendredi et il devrait donc rapidement prendre part aux séances avec ses nouveaux coéquipiers.