Selon nos informations, l’international géorgien (53 sélections), qui a effectué l’ensemble de son parcours professionnel à Clermont où il a passé seize saisons, pourrait retrouver Marcel-Michelin la saison prochaine. Il faut dire que le staff de l’ASMCA, depuis l’annonce du départ de Franck Azéma en juillet, va forcément être bouleversé. Jono Gibbes, sous contrat jusqu’en 2022 avec La Rochelle, fait partie des pistes qui reviennent souvent.

Emmènerait-il « Zirak » dans ses bagages ? On n’en est pas là et le CV du Géorgien est de toute façon étudiée puisque Didier Bès, en charge de la mêlée auvergnate, pourrait lui aussi quitter le club. à noter qu’après Joe Schmidt, le Néo-Zélandais Scott Robertson aurait aussi fait savoir aux dirigeants clermontois qu’il n’était pas enclin à répondre favorablement s’il était sollicité. Deux autres cibles, en poste en Top 14, demeureraient aussi d’actualité sur le bureau du président Jean-Michel Guillon : Yannick Bru, qui officie à Bayonne, et Jeremy Davidson, engagé à Brive.