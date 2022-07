Castres : Zeghdar jusqu’en 2025

Le CO a officialisé la prolongation de son ailier Antoine Zeghdar (23 ans) jusqu’en 2025. L’intéressé est donc engagé pour les trois prochaines saisons. Arrivé en 2021 au centre de formation, en provenance d’Oyonnax, Zeghdar s’est rapidement imposé. Lors de la saison qui vient de s’achever, il a ainsi disputé vingt-deux matchs et marqué 3 essais. Également champion du monde avec les moins de 20 ans en 2019, Zeghdar a ainsi connu ses premières phases finales dans l’élite cette année.

Angleterre : Eddie Jones conforté

La pression était intense pour Eddie Jones. Après un dernier Tournoi des 6 Nations décevant et une défaite inaugurale face à l’Australie lors de la tournée estivale, la tête du sélectionneur anglais avait été réclamée outre-Manche. Mais après deux succès sur ces mêmes Wallabies, le technicien d’origine australienne a désormais été conforté par la Fédération anglaise. Bill Sweeney, le directeur général de la RFU, a d’ailleurs bien insisté là-dessus. « Eddie est l’homme qui nous amènera au Mondial », a-t-il déclaré tout en valorisant "le bilan impressionnant de l’Angleterre face aux nations de l’hémisphère sud sous son mandat (vingt victoires en vingt-cinq matchs, N.D.L.R.).

Toulouse : Balès a choisi de dire stop

Le demi de mêlée de Toulouse Alexi Balès a annoncé mettre un terme à sa carrière. À 32 ans, l’ancien joueur d’Agen et de La Rochelle a décidé de se consacrer totalement à son autre passion, avec sa société de vins : "Je suis allé au-delà de mes rêves, ces souvenirs sont gravés à tout jamais. Désormais, un autre challenge m’attend, une autre passion, celle du vin depuis tant d’années. J’ai créé ma société et je serai agent commercial vin & champagne indépendant." Formé au SUALG, l’international des moins de 20 ans a glané ses premiers titres dans le Lot-et-Garonne, notamment le championnat de Pro D2 en 2010.

Alexi Balès (Toulouse)Icon Sport

Balès prenait ensuite la direction de La Rochelle et, après quatre ans en Charente-Maritime, rejoignait Toulouse. Vainqueur du doublé Top 14-Champions Cup en 2021, il avait été rétrogradé dans la hiérarchie des numéros 9 du club durant la deuxième partie de saison dernière. L’intéressé a donc choisi de raccrocher les crampons cet été, alors qu’il lui restait un an de contrat. Malgré le prêt de Baptiste Germain à Biarritz et celui de Théo Idjellidaine à Agen, le Stade toulousain ne manquera pas de demis de mêlée lors de l’exercice à venir à ce poste. En effet, en plus de l’intouchable Antoine Dupont, le staff haut-garonnais pourra compter sur Paul Graou (arrivé d’Agen), Martin Page-Relo (qui a prolongé jusqu’en 2023), voire le très prometteur Ruben Maka (vice-champion de France avec les espoirs) et le polyvalent Arthur Retière, recruté à La Rochelle.