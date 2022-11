Stade français : Zack Henry dans le viseur

En fin de contrat avec la Section paloise, Zack Henry, ouvreur polyvalent, pourrait rejoindre l’effectif du Stade français lors de la prochaine intersaison. Arrivé dans le Béarn en 2021, Zack Henry cumule 25 feuilles de match pour un essai inscrit avec les hommes de Sébastien Piqueronies. Comme indiqué dans les colonnes de L’Équipe, Zack Henry ne devrait plus porter les couleurs de la Section paloise la saison prochaine puisqu’un accord aurait déjà été trouvé avec le Stade français.

Toulon : Étrillard veut "finir à Toulon"

En fin de contrat en 2024, le talonneur du Rugby Club Toulonnais Anthony étrillard souhaite poursuivre l’aventure avec le RCT : "À l’heure actuelle, ma décision sera bien évidemment familiale. J’ai besoin de sentir ma famille heureuse. En 2024, je vais arriver à mes 31 ans. Ça sera quasiment un de mes derniers contrats car la fin sera proche (rires). Ça serait bien de finir ma carrière à Toulon, dans le club qui m’a tout donné. Ça pourrait m’amener à 10 ans de carrière au RCT, et ça compte presque double ! Ça serait énorme de finir ici, j’en serais extrêmement fier. Mais, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver." Selon nos informations, les discussions vont bon train, et le natif de Mouguerre qui réalise un bon début de saison face à la forte concurrence de Teddy Baubigny, arrivé à l’intersaison en provenance du Racing 92, et de Christopher Tolofua, a de bonnes chances de voir son vœu exaucé.

La Rochelle : O’Gara suspendu 10 semaines

La commission de discipline vient de rendre son verdict au sujet de Ronan O’Gara. Coupable d’"atteinte à l’intérêt supérieur du rugby", le manager du Stade rochelais a écopé d’une suspension de dix semaines et d’une amende de 20 000 € dont 5 000 € assortis du sursis. Il sera requalifié le 30 janvier 2023. Ronan O’Gara avait envoyé plusieurs textos plutôt salés à Franck Maciello, le patron des arbitres, pour se plaindre de l’arbitrage. Le club de La Rochelle a aussi écopé d’une amende de 20 000 euros dont 5 000 € assortis du sursis. Ces décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’appel de la FFR dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’intégralité de la décision motivée.