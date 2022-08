Aichi, champion de troisième division japonaise, promu en deuxième vient de réaliser plusieurs gros coups sur le marché des transferts. Le plus gros, l'arrivée de l'international Yoann Mestri. Le puissant deuxième ligne (2,01m pour 119kg) aussi passé par le Rugby Club Toulonnais et le Stade Toulousain a marqué le Top 14, où il a joué de 2008 à 2022. Il apportera toute son expérience à l'ambitieuse équipe d'Aichi qui signe aussi le 2ème ligne international anglais James Gaskell (Wasps, 1 cap), l'ouvreur sud-africain Tim Swiel (Stormers) et le centre ex-international U20 sud-africain James Mollentze (Lions).