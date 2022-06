Bayonne : Bru vers les Sharks de Durban

Comme évoqué dans notre édition du 6 juin, Yannick Bru devrait mettre son expérience au service des Sharks de Durban, où officie son ami Eduard Coetzee, la saison prochaine. L’ancien talonneur pourrait endosser un rôle de consultant envers la franchise qui participera à la Champions Cup.

Toulon : Dréan, c’est signé pour deux ans

Comme annoncé il y a déjà plusieurs semaines dans ces colonnes, l’ailier rennais Gaël Dréan (21 ans) évoluera au RCT lors du prochain exercice. Tout juste champion de France et auteur de 14 essais en Fédérale 1 cette saison, le Lorientais d’origine a signé ce jeudi son contrat de deux ans avec le club varois.

Oyonnax : Ravouvou, le gros coup

Oyonnax a frappé fort en parvenant à attirer Joe Ravouvou (31 ans, 1,90 m, 105 kg). L’ailier néo-zélandais, qui arrive en provenance de l’Aviron bayonnais, s’est engagé pour deux saisons avec la formation aindinoise. Ravouvou aura disputé 38 rencontres sur la Côte basque pour douze essais et compte plus de 100 sélections avec les All Blacks à VII.

Albi : Mjekevu revient

Un an après avoir quitté le Tarn, Wandile Mjekevu (31 ans) va retrouver le Sporting club albigeois. Selon nos informations, le Sud-Africain s’est engagé avec le SCA, lui qui évoluait du côté de Chambéry cette saison. Pouvant évoluer à l’aile ou au centre, l’ancien Toulousain a pris part à quinze rencontres de Nationale avec le club savoyard, dont treize en tant que titulaire.