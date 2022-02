Le club vient de communiquer officiellement sur le départ de Pierre Mignoni en fin de saison. En tant que président du LOU, quels sont les mots qui accompagnent cette annonce importante ?

Yann Roubert : Le premier d’entre eux, c’est "merci" pour ce que Pierre a fait dans ce club. Et ce n’est pas fini ! À partir du moment où Pierre a fait part de sa décision, c’est un choix que l’on qualifiera de personnel. On le respecte et c’est la première des choses. La deuxième chose, c’est donc "merci" pour sa contribution. Et Dieu sait si elle a été importante. La troisième c’est de bien finir car l’aventure n’est pas terminée. Et quand l’aventure a été belle, on garde les bons souvenirs, on se souhaite bon vent mais avant cela il faut la finir, idéalement en apothéose. Il reste en plus deux compétitions dans lesquelles nous sommes en course. Après, la vie continue. Il est évident que pour lui et que pour toute autre personne, l’institution est la plus grande donc on pensera à la suite. Et le LOU continuera sa progression, et devra continuer d’avancer, même sans lui.

Concernant le moment de cette prise de décision, êtes-vous surpris ? Est-ce que vous vous y attendiez, est-ce que vous vous y prépariez ?

Y.R. : On a fait part à Pierre de notre volonté de continuer et de la possibilité, pourquoi pas, d’élargir son rôle. Il a pesé sa réflexion et à partir du moment où effectivement il y avait des hésitations, la surprise n’est pas si grande. Même s’il y avait un scénario qui consistait à continuer ensemble et qui aurait pu être le bon. C’est aussi la vie d’un club et d’une carrière d’entraineur, cela se passera différemment. On va lui souhaiter bon vent, sauf quand il se retrouvera contre le LOU si un jour cela arrive (il sourit). Avant ça, on finit bien ensemble.

Quelles ont été les décisions des derniers jours pour que cette annonce tombe finalement à ce moment précis de la saison ?

Y.R. : Notre choix, à Pierre comme à moi, aurait été d’attendre la fin de ce bloc et de communiquer simplement après notre match. Il est évident que ce match face au Stade Français (samedi 17h, ndlr) reste notre priorité. À partir du moment où l’on est plus de deux dans la confidence, et que la presse était au courant, c’était devenu un secret de polichinelle. Nous avons donc pris la décision d’officialiser, en sachant que les joueurs, le staff actuel, les équipes internes devaient être au courant de notre part, ce qui a été le cas dès aujourd’hui. Le timing n’est pas celui que l’on a choisi, mais les échanges ont été sereins tout le long et ils ont été en toute honnêteté, en toute transparence, avec Pierre. La fin de l’aventure reste au 30 juin, ce n’est pas encore aujourd’hui et il reste de belles choses à faire.

Il y a quand même eu ce besoin de prendre la parole ce jeudi, à la fois devant les membres du staff actuel, puis devant une délégation de joueurs. C’était dans le but de rassurer ?

Y.R. : Bien sûr. À partir du moment où le secret avait été éventé, cela n’avait plus de sens de le garder pour nous. Après cela a permis ces échanges et une fois que l’on a parlé au staff et aux joueurs, de constater une volonté commune de bien finir d’abord, puis de continuer à avancer et à progresser. Même sans Pierre, ce qui sera le cas à partir du 1er juillet prochain.

Vous n’avez pas senti d’inquiétude de la part des leaders du groupe, qui avaient pour certains lié leur aventure au LOU à la présence de Pierre Mignoni… Avez-vous senti de l’hésitation chez certains ?

Y.R. : Il y a évidemment de l’émotion pour tous. C’est bien normal car il y a un attachement réciproque qui est sincère, et réel. Après, on va tous se voir posément. C’est normal que l’on soit tous émus. Et du coup, le sentiment général est de vouloir bien finir cette aventure pour que la galerie de beaux souvenirs s’enrichisse encore, et idéalement avec les plus beaux dans les quatre mois qui viennent. Après, évidemment que l’on parlera de manière plus posée et plus réfléchie. L’idée c’est de procéder par étape, rapidement, pour pouvoir se projeter.

" Le nombre de CV que j’ai reçus montre que le LOU est attractif et que le projet séduit "

Car avant d’évoquer la personne qui prendre la suite de Pierre Mignoni, il se pose la question du devenir du staff actuel !

Y.R. : À partir du moment où Pierre a annoncé qu’il ne prolongerait pas, le fait d’avoir beaucoup de joueurs et un staff sous contrat au-delà de 2022 permettait d’assurer une continuité pour la saison prochaine. Car il est évident qu’il fera partie de la mission de son successeur de capitaliser sur ce qui a été bien fait. Et de faire fructifier cet héritage. Il est évident que dans nos plus gros atouts, il y a les joueurs et le staff qui sont présents, et qui devront assurer une certaine forme de continuité pour continuer à faire avancer le LOU Rugby.

La volonté est donc de conserver le reste du staff et la base de joueurs, celle qui constitue le noyau ?

Y.R. : Bien sûr. Exactement. Cela fait partie de notre réflexion. Il est évident que la saison prochaine aurait sans doute été difficile avec l’ensemble d’un staff nouveau. On en a parlé sereinement avec Pierre pour assurer cette forme de continuité et ne surtout pas avoir d’année à perdre. On ne le veut pas au LOU Rugby. On veut continuer à avancer. J’étais très attaché à cette forme de continuité incarnée par le staff et les joueurs.

Que répondre à cette idée bien diffuse qui est que le LOU repose aussi en grande partie sur ce qu’incarne Pierre Mignoni, sur son rôle et son travail.

Y.R. : Il a été évidemment central dans notre dispositif et il a eu un rôle clé dans la progression du LOU de ces dernières années. Du coup, tache à tous ceux qui vont rester ou qui vont arriver de montrer que le LOU, encore une fois, continue. C’est une évidence. L’institution reste plus grande que les hommes et les femmes qui la compose, y compris ceux qui ont eu un rôle clé comme Pierre. Un club est toujours plus grand et plus pérenne que ceux qui le compose. Et il est bon de rappeler qu’il ne faut pas juger avant que cela ne se passe. On verra bien dans les prochaines années. Je suis convaincu qu’il y a encore de très belles choses à faire car on n’a pas encore gagné de titre, même si cela peut encore venir en cette fin de saison.

Il y aura donc un bilan de fait en fin de saison avec les membres actuels du staff, et même avec des joueurs encore sous contrat ?

Y.R. : Il sera même fait avant la fin de saison. C’est aussi pour ça que l’on comptait l’annoncer pendant ce bloc, pour avoir le temps de faire ce bilan, pour se rencontrer avec l’ensemble du staff et le futur manager qui arrivera pour pouvoir justement poser les bases d’une collaboration, et s’assurer que l’on est dans les meilleures dispositions pour pouvoir continuer à performer.

Qu’en est-il de la suite, alors que l’on annonce l’arrivée Xavier Garbajosa dans ce rôle de manager, pour succéder à Pierre Mignoni ?

Y.R. : Le nombre de CV que j’ai reçus montre que le LOU est attractif et que le projet séduit. C’est tant mieux. Par contre, on communiquera une fois que j’aurais rencontré tout le staff et que le choix sera fait et signé. L’idée est d’aller assez rapidement, d’essayer d’avoir toujours un coup d’avance. On a toujours des candidatures sous le coude et l’idée est d’en parler avec le staff, en interne, et d’officialiser probablement en début de semaine prochaine.