Agen : Yameogo va interrompre sa carrière pour guérir du Covid-19

Prêté par Lyon à Agen l’été passé, Kévin Yameogo (24 ans) a vu sa saison contrariée par une forme grave du Covid-19. Depuis le 23 janvier dernier et la réception du Stade toulousain, l’ancien Lyonnais a connu de graves ennuis de santé : « Un matin, ma compagne m’a réveillé, a-t-il confié dans Le Petit Bleu. J’avais trempé le lit de sueur. Surtout, mon oreiller était rouge de sang car j’avais toussé toute la nuit. J’ai essayé de me lever mais je suis tombé. » A l’hôpital, il s’est vu diagnostiquer une grosse pneumonie et a perdu douze kilos en dix jours. Après son hospitalisation, il a suivi une convalescence très progressive et a fini par rejoindre un centre de pneumologie au Cap Ferret, pour « réapprendre à respirer et faire du sport malgré ses difficultés ». Kévin Yameogo, qui a repris l’entraînement cette semaine, va mettre sa carrière de rugbyman professionnel entre parenthèses en 2021-2022.

Albi : Mathieu Bonello officialisé

Comme révélé dès dimanche sur rugbyrama.fr, Mathieu Bonello sera bien le prochain manager du Sporting club albigeois, qui évoluera la saison prochaine en Nationale. Le club tarnais a officialisé la nouvelle mercredi via un communiqué. L’ancien talonneur de Castres, champion de France en 2013, arrive de Massy, où il était entraîneur des avants. Mathieu Bonello, qui a signé pour les trois prochaines saisons, se verra adjoindre un entraîneur des arrières, qui, selon nos informations, pourrait être son ancien coéquipier Alexandre Albouy, avec qui il a joué à Castres et avec qui il fut champion de France 2018 en Fédérale 1 aux commandes de Lavaur.

La Rochelle : Botia écope de quatre semaines et pourrait avoir fini sa saison

Levani Botia pourrait ne plus jouer cette saison. Expulsé pour un plaquage dangereux sur Maxime Médard lors de la finale de Coupe d’Europe, le 22 mai à Twickenham, le Fidjien a été suspendu quatre semaines par la commission disciplinaire de l’EPCR ce mercredi. Le centre rochelais ne pourra rejouer cette saison que si son équipe passe par la case barrage et accède à la finale du championnat, le 25 juin.