Worcester menacé de liquidation judiciaire

Worcester traverse des moments difficiles. Le club anglais est en grosse difficulté sur le plan fiscal : il doit une grosse ardoise au fisc britannique, environ 300 000 £ sterling (350 000 €). Un communiqué du club justifie la situation par l’épidémie de Covid et le manque à gagner généré. L’inflation et la guerre en Ukraine sont également évoquées. La RFU et le Premiership Rugby suivent de près ce dossier. La menace d’une liquidation judiciaire n’est pas à exclure. Worcester a terminé onzième sur treize du dernier championnat d’Angleterre.

La Rochelle : Picquette sur la durée

Comme évoqué vendredi dernier dans ces colonnes, Rémi Picquette (27 ans) prolonge l’aventure avec le Stade rochelais. Le deuxième ligne, qui était initialement engagé jusqu’en juin 2023, a signé un nouveau contrat de deux ans. Formé à La Rochelle, Rémi Picquette était parti s’aguerrir à RC Vannes, de 2017 à 2021, avant de revenir avec succès à Deflandre l’an passé (18 matchs, quatre essais). Il avait d’ailleurs pris part à la tournée au Japon, sans être capé.

Montpellier : Foursans-Bourdette jusqu’en 2025

Louis Foursans-Bourdette (20 ans) s’inscrit sur la durée à Montpellier. Le polyvalent demi, qui a déjà pris part à 22 matchs (180 points) de Top 14, s’est engagé pour deux saisons supplémentaires avec le club héraultais, soit jusqu’en juin 2025. "C’est un joueur talentueux qui ne cesse de progresser aux côtés des professionnels, si bien qu’on en oublie qu’il est toujours Espoir, s’est félicité Philippe Saint-André. Louis est un jeune issu de la formation locale, c’est un parfait exemple de travail et de réussite pour les jeunes joueurs du bassin montpelliérain et le club compte sur lui pour l’avenir."