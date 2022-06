Bolgashvili poussé vers la sortie par Nice...

C’est peu dire que le Stade niçois fut une des déceptions de Nationale. Après avoir terminé leader de la phase régulière en 2021 et échoué de manière inattendue aux Arboras en demi-finale contre Narbonne (9-12) lors du match d’accession au Pro D2, l’équipe des Alpes-Maritimes nourrissait forcément de grosses ambitions à l’entame de la saison. Lesquelles sont malheureusement demeurées inassouvies, Nice terminant même à la sixième place à égalité de points avec Chambéry, manquant de fait les phases finales aux points-terrain face au SOC. Un échec qui a forcément fragilisé l’entraîneur principal David Bolgashvili, finalement démis de ses fonctions.

... Wisniewski en pole position pour le remplacer

Pour le remplacer ? Plusieurs dossiers ont été lancées, menant notamment à des routiers de la division comme Arnaud Vercruysse ou le Suresnois Alexandre Compan. Une autre option envisagée mène à l’ancien sélectionneur de l’équipe de France moins de 20 ans, Olivier Magne. Toutefois, la piste la plus sérieuse pourrait bien concerner l’ex-ouvreur du Lou, Jonathan Wisniewski, avec qui les premiers contacts ont récemment été pris par visioconférence. Nommé entraîneur des espoirs rhodaniens en début de saison dernière, l’ancien meilleur réalisateur du Top 14 s’était engagé voilà quinze jours comme entraîneur des trois-quarts avec La Tour-du-Pin (Fédérale 3). Reste que la proposition de Nice pourrait bouleverser bien des choses puisque Wisniewski a physiquement rencontré les dirigeants azuréens cette semaine et semble tenir la corde. Sa candidature semblant d’autant plus appréciée que pour l’accompagner, il pourrait arriver flanqué de son ancien coéquipier Julien Brugnaut, entraîneur des avants de Chambéry cette saison, qui sera lui-même remplacé au SOC par Juan Pablo Orlandi (espoirs Bayonne) dont l’arrivée en tant qu’entraîneur des avants a été officialisée. De source proche du dossier, la piste Wisniewski tient la pole position…

Dans tous les cas, le nom du nouveau manager du Stade niçois devrait être officialisé sous peu, sachant que le club n’a pas bouclé son recrutement et doit s’activer sur le marché des transferts.

Darracq officiellement nommé sélectionneur-entraîneur du XV de France féminin

Comme l’avait récemment révélé Midi Olympique, le technicien du XV de France féminin Thomas Darracq monte en grade. En effet, la Fédération a annoncé ce mardi qu’il était nommé sélectionneur-entraîneur des Bleues, récentes deuxièmes du Tournoi des 6 Nations. Annick Hayraud reste quant à elle manager de l’équipe. Il y a plusieurs semaines, les entraîneurs adjoints Samuel Cherouk et Stéphane Eymard avaient aussi été remplacés. En conséquence, Gaëlle Mignot et David Ortiz ont intégré le staff tricolore. « Je tiens à remercier chaleureusement la Fédération pour sa confiance. Nous avons l’ambition de voir réussir l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du monde et de construire à terme une équipe en capacité d’égaler les meilleures nations mondiales », a déclaré Thomas Darracq.

La Rochelle : La prolongation d’Alldritt actée

Le président du Stade rochelais, Vincent Merling, a confirmé la prolongation de contrat de son troisième ligne et capitaine Grégory Alldritt (25 ans, 31 sélections) révélée dimanche dernier sur Rugbyrama.fr. Déjà sous contrat jusqu’en juin 2023, il sera donc lié au club jusqu’en 2026, au moins, puisqu’il bénéficie d’une année optionnelle.