Sur le site du RC Vannes, le principal intéressé s'est exprimé sur la prolongation de son contrat : " Je suis très heureux de continuer ici à Vannes. J’ai vraiment apprécié les deux dernières saisons vécues avec cette équipe et j’ai hâte de contribuer à l’évolution et à la vision du club pour l’avenir. La Rabine est aussi un endroit spécial pour jouer et j’ai hâte d’y retourner pour retrouver notre fidèle public."