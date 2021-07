Paris : un jeune sud-africain en deuxième ligne

Le Stade français a annoncé vendredi la signature du deuxième ligne sud-africain Juan John Van der Mescht. Le joueur de 22 ans (2 m, 120 kg) arrive dans la capitale en provenance des Sharks de Durban. Il s’est engagé pour trois ans. Il s’agit de la sixième recrue parisienne.

Match d’accession : Biarritz devant la commission de discipline

La commission de discipline et des règlements a décidé de convoquer le club de Biarritz lors de la séance du 26 août, en raison de plusieurs incidents intervenus lors du match d’accession face à Bayonne. « Cette convocation porte sur la présence et l’utilisation de fumigènes dans le stade, une animation d’avant-match contraire à l’autorisation accordée par la LNR, et le comportement du speaker pendant la rencontre », précise le communiqué. « Compte tenu de l’ouverture par le Procureur de Bayonne d’une enquête préliminaire sur le respect des règles sanitaires applicables à la manifestation, la Commission se prononcera ultérieurement sur la convocation du club pour ces faits, en tenant compte des suites qui seront données à la procédure menée par les autorités judiciaires. »

Clermont : Barraque absent trois mois

Après Sébastien Vahaamahina et Adrien Pélissié, Clermont déplore un nouveau blessé en raison d’une hernie discale. Le centre clermontois Jean-Pascal Barraque a publié une photo de lui après son opération, sur son compte Twitter. Le capitaine de l’équipe de France à VII donne rendez-vous aux supporters jaune et bleu « dans trois mois ». Barraque pourrait manquer le début de saison, comme ses deux coéquipiers.