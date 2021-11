"Colomiers a des soucis au niveau de sa troisième ligne avec plusieurs blessés et le club était à la recherche d’un joker. Par le fruit du hasard, on leur a dit que j’étais éventuellement disponible. J’ai eu une discussion avec Patrick Arlettaz, par rapport à la suite de la saison qui aurait pu être la mienne ici. Il m’a dit que j’aurai moins de temps de jeu avec l'Usap qu’à Colomiers mais il m’a donné l’opportunité de rester. Il m’a dit que je jouerais mais ne il pouvait pas me dire combien de matchs. Julien Sarraute était emballé à l’idée de me faire jouer. Ca a toujours été clair avec Patrick. Je ne fais pas ce métier pour être en tribunes et avoir le bouclier à l’entraînement. J’avais très envie de jouer et j’en aurai l’opportunité avec Colomiers. C’est un club ambitieux qui peut tout à fait me correspondre. J’espère me régaler, je n’ai pas trop de doute là-dessus. J’aurais préféré partir d’une autre manière, en participant à une aussi belle victoire. Mais qu’Alan (Brazo) marque à la fin, c’est un petit signe pour moi. C’est un de mes meilleurs amis."