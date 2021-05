Pau : un Wallaby dans le viseur, Jantjies vers le Japon ?

La Section paloise est encore en pleine lutte pour son maintien mais elle n’en reste pas moins ambitieuse sur le marché des mutations. Les Béarnais auraient ainsi démarché l’arrière Wallaby des Rebels Jack Maddocks (24 ans, 1,94 m, 7 sélections), selon La République des Pyrénées. Par ailleurs, la Section aurait soumis à Elton Jantjies (30 ans, 37 sélections) l’idée de revenir au club après la période internationale de novembre. Mais l’ouvreur champion du monde sud-africain, engagé comme joueur supplémentaire jusqu’à fin juin, est fortement pressenti au Japon. L’ancien joueur des Lions serait en contacts avec les NTT Docomo Red Hurricanes, où évolue son ancien mentor Johan Ackermann. Il pourrait rejoindre le pays du soleil levant dès la fin de l’année et ainsi participer à la première édition de la Pro League.

Albi : Mela ne sera plus manager, Bonello et Albouy vont lui succéder

Arnaud Mela ne sera plus l’entraîneur du Sporting club albigeois la saison prochaine. Le technicien l’a annoncé au sortir de la demi-finale de Nationale perdue à Bourg-en-Bresse. En poste depuis quatre ans, l’ancien deuxième ligne international a échoué dans son objectif de ramener le club tarnais en Pro D2. Les Tarnais sont en recherche active d’un manager pour la prochaine saison de Nationale. Selon nos informations, le staff albigeois a choisi un duo pour remplacer Arnaud Mela. Il s’agirait d’une paire composée de Mathieu Bonello et d’Alexandre Albouy. Les deux hommes se connaissent très bien pour avoir évolué ensemble sous les couleurs du CO et de Lavaur (Fédérale 1).

Grenoble : Fifita et Fourie s’en vont

Le FCG va perdre deux des fers de lance de son paquet d’avants : le deuxième ligne tongien Leva Fifita (31 ans) a activé sa clause libératoire et rejoindra dès cet été son ancien entraîneur Dewald Senekal au Connacht ; le troisième ligne sud-africain Deon Fourie (34 ans) a, lui, décidé de retrouver les Stormers, franchise avec laquelle il évoluait avant de venir en France en 2014. Les prospections sont d’ores et déjà engagées pour lui trouver un remplaçant au sein de l’effectif, probablement non-Jiff. Une petite tuile quelque peu compensée par l’annonce de la prolongation pour trois saisons du troisième ligne Tanginoa Halaifonua (24 ans), arrivé du Lou en début de saison dernière.

Godignon en visite à Rouen

Ça s’active du côté du Rouen Normandie Rugby pour trouver un successeur à Richard Hill, démissionnaire de son poste de manager. Selon Paris Normandie, cinq candidats auraient été rencontrés en visio. La prospection va entrer dans une nouvelle phase. En effet, Nicolas Godignon, un des techniciens contactés, doit se rendre sur place ce lundi pour visiter les installations. L’ancien entraîneur de Brive a été renvoyé de Pau en décembre dernier et propose depuis son expertise au club de Limoges.

Agen : un numéro 8 tongien s’engage

Le SUA recrute un international tongien. Le club lot-et-garonnais a obtenu l’engagement du troisième ligne Fotu Lokotui (29 ans, 13 sélections), actuellement joueur de Glasgow.