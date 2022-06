Clermont : un Puma pour remplacer Ravai ?

L’information avait été communiquée à l’occasion de la venue de Montpellier, lors de la 26e journée du Top 14.PeniRavai (31 ans, 28 sélections) ne sera plus Clermontois la saison prochaine en dépit d’un contrat courant initialement jusqu’en juin 2023.La raison ? Sérieusement blessé aux cervicales, le pilier gauche fidjien devrait être contraint de mettre un terme à sa carrière avec effet immédiat. Les dirigeants clermontois cherchent donc un remplaçant à l’ancien joueur de Bordeaux-Bègles. Parmi les pistes étudiées, l’une mène à l’Argentin Mayco Vivas (24 ans, 12 sélections).Le Puma évoluait dernièrement avec les Jaguares XV.

Clermont (2) : la confirmation Delguy, la surprise Newsome

À Clermont, le changement se produira surtout au niveau des lignes arrière cet été.Parmi les recrues officialisées par le club auvergnat, on retrouve, comme annoncé, l’ailier argentin Bautista Delguy (25 ans, 21 sélections, jusqu’en 2025), les ouvreurs Anthony Belleau (26ans, 12 sélections, 2025) et Jules Plisson (30 ans, 18 sélections, 2024), les centre Julien Hériteau (27 ans, 1 sélection, 2024) et Irae Simone (26 ans, 2 sélections avec l’Australie, 2024) mais aussi l’arrière australien Alex Newsome (27 ans, 2024). Devant, le numéro 8 Loïc Godener (26 ans, 2024) est la seule recrue actée. En espoirs, à noter les engagements de l’arrière italienCarlo Mey (19 ans) et du centre de Massy YérimFall (19 ans), d’après La Montagne.

Pau : six recrues annoncées, Joseph reste

Jeudi dernier, la Section paloise a dévoilé son recrutement en vue de la saison 2022-2023.Six nouveaux venus arriveront auHameau cet été : l’arrière Clément Laporte (24 ans, Lyon), le centre Émilien Gailleton (18 ans, Agen), le flanker Sacha Zegueur (22 ans, Oyonnax), le talonneur Romain Ruffenach (27 ans, Biarritz) et les piliers Paul Tailhades (25 ans, Montauban) et Guram Papidze (24 ans, La Rochelle). Le staff béarnais a également confirmé la prolongation de prêt, par le Racing 92, du numéro 8 Jordan Joseph (21ans) pour une saison. Enfin, le troisième ligne Thibaut Hamonou (22 ans), arrivé en provenance de Toulouse l’été dernier, s’est engagé jusqu’en juin 2025.