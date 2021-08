Natif de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, "Dicko" grandit dans la même région et se passionne rapidement pour le rugby à XV. Il débute rapidement au poste de troisième ligne, qu'il conservera toute sa carrière, grâce notamment à ses capacités physiques impressionnantes. Formé dans sa région de Canterbury, Elliot Dixon s'en va découvrir néanmoins de nouveaux horizons pour entamer sa carrière professionnelle en 2010 sous les couleurs de Southland en championnat national des provinces néo-zélandaises (aujourd'hui Mitre 10 Cup). C'est alors que les spécialistes observent l'ascension fulgurante d'un joueur âgé, à l'époque, de seulement 20 ans. Il s'engage même - sans pour autant quitter Southland - avec la franchise des Highlanders (autrefois appelé Otago Highlanders) et fait ses débuts en Super Rugby. Malgré un temps de jeu assez partiel, il finit par se démarquer et devient même un cadre incontournable lors de sa troisième saison au club. La saison suivante (2014-2015) est celle de la consécration pour Dixon. Ce dernier dispute 1250 minutes en Super Rugby et 749 avec Southland, son plus grand total de minutes jouées en carrière sur une année. Mais pas seulement. Cette saison-là, les Highlanders remportent la cinquième édition du Super Rugby (14-21 face aux Hurricanes de Ma'a Nonu) et Dixon inscrit un essai et obtient le titre d'Homme du match. C'est sans aucun doute l'apogée de la carrière de Dixon.

Transferts - Elliot Dixon sous le maillot des HighlandersIcon Sport

Après huit années passées à Southland, Dixon quitte les Bordeaux et Or et rejoint le club japonais des Ricoh Black Rams en Top League. En parallèle, il continue malgré tout l'aventure avec les Highlanders mais son impact n'est malheureusement plus le même. Il quitte la franchise une saison plus tard, en 2019 et décide de pleinement se consacrer à son expérience chez les Ricoh Black Rams. Deux saisons plus tard, Dixon n'a pas inscrit le moindre point et a seulement été titularisé à cinq (2019-2020) puis à trois reprises (2020-2021) en Top League. Il décide alors de quitter le pays du Soleil-levant pour tenter l'expérience dans le championnat de France, chez le promu Biarritz.

Un All Black au Pays Basque

Si le transfert d'Elliot Dixon est un événement ce n'est pas seulement pour son punch et ses skills mais c'est aussi pour son statut d'All Black. En effet, le néo-biarrot a évolué avec les équipes de jeunes et notamment les "Baby Blacks" (équipe de Nouvelle-Zélande des moins de 20 ans) avec qui il remporte le championnat du monde junior en 2009. En 2013, il est sélectionné pour la première fois avec les Māori All Blacks et effectue quelques test internationaux peu concluants.

Mais à l'été 2016, Steve Hansen fraîchement couronné, une nouvelle fois, du titre de champion du monde avec les All Blacks convoque Dixon pour effectuer une série de test-matchs contre le pays de Galles. Lors du troisième match, il est titularisé pour la première fois à Dunedin. Le troisième ligne de 31 ans compte aujourd'hui un total de trois sélections pour un essai inscrit sous la tunique noire. A Biarritz, Elliot Dixon retrouvera l'ancien international All Black, le centre Francis Saili (2 sélections). Mais aussi Henry Speight et Tevita Kuridrani (nouvelle recrue); deux Wallabies qu'il a affronté durant plusieurs années dans le Super Rugby lorsque ces derniers évoluaient à Brumbies.

En s'engageant deux saisons du côté du BO, "Dicko" s'est lancé un défi de taille, celui de réussir dans le championnat de France à l'instar de ses compatriotes Dan Carter, Carl Hoeft, Ali Williams, Byron Kelleher et bien d'autres encore. De son côté le Biarritz Olympique, en recrutant un troisième ligne All Black ayant disputé plus d'une centaine de rencontres de Super Rugby et remporté le titre en 2015 en étant élu homme du match, démontre ses ambitions et notamment celle de ne pas faire de la figuration pour son grand retour dans l'élite. Dixon fait partie d'une liste importante de onze recrues à Biarritz : Cronin, El Fakir, Samaran, Tyrell, Erbani, Darbo, Cubelli, Herron, Kuridrani ou encore Martin.

Par Louis Valat