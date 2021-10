Toulouse : accord de principe avec Mola

Le manager du Stade toulousain Ugo Mola, sous contrat jusqu’en 2023, devrait poursuivre l’aventure au-delà, comme évoqué par nos confrères de RMC Sport. Alors que plusieurs clubs s’étaient renseignés sur sa situation, dont le Stade français, le technicien a - selon nos informations - donné son accord de principe au président Didier Lacroix. Si elle n’est pas encore signée, sa future prolongation s’inscrit dans un projet global, où sont aussi concernés le manager du haut niveau Jérôme Cazalbou, qui devrait aussi poursuivre sa mission, et les joueurs cadres du groupe que sont Antoine Dupont, Romain Ntamack, Julien Marchand, Thomas Ramos, François Cros ou Peato Mauvaka. Comme indiqué récemment dans ces colonnes, les discussions sont avancées avec eux. Tous pourraient s’engager sur des durées allant de 2025 à 2027, suivant les âges de chacun. Les actuels membres du staff de Mola devraient également suivre.

Racing 92 : Ben Arous, Kolingar, Diallo et Le Garrec verrouillés

En fin de semaine passée, et comme cela était attendu, le Racing 92 a officialisé les prolongations de quatre de ses joueurs de son effectif, tous formés au club. Les internationaux Eddy Ben Arous (31 ans), Hassane Kolingar (23 ans) et Ibrahim Diallo (23 ans) poursuivent leur aventure dans la banlieue parisienne, comme le demi de mêlée Nolann Le Garrec (19 ans), grand espoir des Ciel et Blanc déjà dans les radars du XV de France. Avec beaucoup de joueurs en fin de contrat, le président Jacky Lorenzetti avait fait de ces prolongations une priorité, lesquelles font suite à celles du capitaine Henry Chavancy, du talonneur Camille Chat et de l’ouvreur Antoine Gibert.

Brive : deux ans de plus pour Paulos

Le deuxième ligne argentin de Brive Lucas Paulos (23 ans), arrivé en Corrèze en décembre 2020, a décidé de poursuivre l’aventure avec son club actuel. En effet, le joueur s’est engagé pour deux saisons supplémentaires. Il est désormais sous contrat avec le CABCL jusqu’en 2024.

Bayonne : Thomas Acquier dans le viseur

L’Aviron bayonnais cherche à se renforcer à tous les postes, en vue de la saison prochaine.Après avoir émis une offre à Maxime Machenaud (lire ci contre), les dirigeants basques s’intéresseraient aujourd’hui au talonneur de Brive Thomas Acquier (31 ans). Les deux parties seraient d’ailleurs sur le point de trouver un accord.