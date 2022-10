Haouas, un dossier coûteux

Comme indiqué dans ces colonnes vendredi, l’avenir du pilier international de Montpellier Mohamed Haouas (28 ans ; 15 sélections) est incertain. Malgré un contrat courant jusqu’en 2025, le club héraultais aurait ouvert la porte à une libération anticipée. Plusieurs grosses écuries ont d’ailleurs étudié le dossier, dont Clermont même si la priorité reste la prolongation de Cristian Ojovan. Mais, selon nos informations, les dirigeants du MHR n’entendent pour autant pas brader leur joueur et réclameraient une indemnité particulièrement élevée, jugée à la hauteur de son statut.

Racing 92 : Tuisova aurait donné son accord

Il y a deux semaines, nous vous annoncions que la tendance concernant Josua Tuisova (28 ans) était à ce qu’il s’engage en faveur du Racing 92, malgré les relances de Lyon qui espérait sa prolongation et lui aurait transmis une offre conséquente récemment. De quoi faire hésiter le joueur, qui avait écarté l’éventualité d’un retour à Toulon. Mais, comme indiqué par nos confrères de RMCSport, l’international fidjien (17 sélections) aurait bien son accord aux dirigeants franciliens. Le trois-quarts centre ou ailier devrait ainsi s’engager très rapidement dans les Hauts-de-Seine.

L’ASM lorgne Jamie George

En août dernier, Jean-Michel Guillon le président de l’ASM annonçait vouloir recruter un talonneur et un troisième ligne international. Après la piste Malcolm Marx, le club auvergnat aurait jeté son dévolu sur Jamie George. Selon The Rugby Paper, Clermont prépare une offre pour le talonneur anglais (72 sélections) qui n’a jamais quitté les Saracens depuis 2013. Le média anglais explique que l’ASM est « convaincue » qu’elle peut faire venir le triple champion d’Europe. Pour rappel, les talonneurs Adrien Pélissié et Étienne Fourcade sont en fin de contrat.