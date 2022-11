La fugue - logique - des joueurs des Wasps se poursuit après la suspension du club par la fédération anglaise de rugby à cause de ses difficultés financières. Récemment, nous avons vu Brad Shields débarquer à Perpignan, Vincent Koch et Paolo Odogwu au Stade français et le pilier Biyi Alo au Racing 92. Le Stade toulousain ne devrait pas être en reste au niveau d'arrivées en cours de saison.

Depuis plusieurs semaines, les Haut-Garonnais sont sur la piste de Jack Willis. L'international anglais (4 sélections) devrait découvrir le Top 14 avec la tunique toulousaine. Il a d'ailleurs récemment été reçu dans les locaux du club champion de France en 2019 et 2021. En cas d'arrivé en France, Jack Willis resterait éligible pour le XV de la Rose, lui qui a été convoqué par Eddie Jones pour préparer la tournée d'automne. La RFU permet aux joueurs des Wasps et de Worcester de rester sélectionnables pour leur sélection malgré un départ à l'étranger. Cette nouvelle règle devrait permettre au troisième ligne de quitter l'Angleterre, malgré l'intérêt de Bristol.

En revanche, Alfie Barbeary ne devrait pas s'engager avec le Stade toulousain. Ces dernières heures, les médias britanniques, dont The Telegraph, annoncent l'arrivée de numéro huit anglais à Toulouse jusqu'à la fin de la saison. Selon nos informations, le joueur de 22 ans ne découvrira pas le Top 14 cette saison. Barbeary devrait rester en Premiership et s'engager avec Bath en cours de saison, comme de nombreux joueurs des Warriors de Worcester avant lui.