La Rochelle : Toulon s’est positionné sur Priso, Tanguy a des touches

L’avenir du pilier gauche de La Rochelle Dany Priso (28 ans), s’il est acquis qu’il quittera le club maritime cet été, n’est pas acté. Proche de Lyon ces dernières semaines, l’international français (28 ans, 14 sélections) est aussi dans le viseur de Toulon, comme évoqué par RMC Sport, désireux de se renforcer à ce poste. Le RCT attendrait même une réponse rapide de sa part, même si les contacts ne sont pas rompus avec le Lou. à La Rochelle, il sera remplacé par le Bordelais Thierry Paiva, sachant que Reda Wardi a finalement prolongé après avoir donné son accord à Montpellier. Autre Rochelais en fin de contrat et non conservé, Mathieu Tanguy (25 ans) a un profil qui plaît.SonCV est étudié avec attention par le BO, le RCT, également, et l’Usap.Aligné à six reprises cette saison, le deuxième ligne évolue à Marcel-Deflandre depuis 2012.

Lyon : Lambey parti... pour rester

Dans le viseur de plusieurs clubs, dont Clermont et Toulouse en France ou les Wasps en Angleterre, le deuxième ligne de Lyon Félix Lambey (27 ans) s’est récemment questionné sur l’avenir à donner à sa carrière. Si le Lou souhaitant conserver le joueur arrivé en 2012, un accord a tardé à être trouvé entre les deux parties. Mais finalement, comme annoncé par nos confrères du Progrès, l’international français (10 sélections) va bien continuer son parcours avec l’équipe rhodanienne, dont il est un cadre. En effet, Lambey – en fin de contrat en juin prochain – va prolonger pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025.

Naituvi proche du Racing 92, Banos a aussi la cote

Wame Naituvi (25 ans) portera-t-il les couleurs du Racing 92 la saison prochaine ? Les contacts entre le club francilien et l’ailier fidjien sont en tout cas avancés. L’ancien Clermontois, arrivé en 2017 dans les Landes, étant engagé jusqu’en juin 2023, sa libération contractuelle est un préalable à son départ. Un autre cadre du Stade montois est courtisé. Le grand espoir Léo Banos (19 ans) a été reçu par Bordeaux-Bègles, comme évoqué par Sud Ouest, et serait également sur les tablettes de Toulouse. Le troisième ligne est, lui, lié jusqu’en 2024 avec son club formateur. Le demi de mêlée Léo Coly (22 ans), appelé dimanche avec le groupe France, est lui aussi très courtisé.Pour rappel, comme évoqué vendredi dernier, le Stade rochelais, Montpellier, Lyon et Toulon ont transmis une offre, les deux premiers étant en bonne posture pour l’enrôler.