Une réponse est tout de même attendue rapidement par le club de la rade. En tout cas, Priso semble se rapprocher de plus en plus d'un départ de La Rochelle. C'est en tout cas ce que laissent penser l'arrivée de Thierry Paiva et la prolongation surprise de Reda Wardi. Même si la signature n'a pas encore eu lieu, les contacts du pilier avec le LOU ne sont pas rompus pour autant. Priso chercherait à se relancer afin de retrouver le chemin des Bleus.