Ces derniers mois, certains clubs de l'élite ont recruté dans leur staff d'anciens arbitres professionnels pour améliorer leur discipline. C'est par exemple le cas à Montpellier avec Alexandre Ruiz, ça l'est également avec Cédric Cloite à Castres. Et bien Toulon va faire de même en accueillant dans son staff à l'intersaison Romain Poite. L'arbitre professionnel, aura comme objectif d'améliorer l'attitude des joueurs varois, dans les rucks notamment, pour discipliner au maximum l'effectif dirigé par Franck Azéma.

Romain Poite a réagi dans un communiqué à propos de cette signature : "Je suis très honoré d’intégrer ce grand staff du RCT à compter de la saison prochaine. J’ai été ravi de ma rencontre avec le Président, Bernard Lemaitre, avec qui nous nous sommes rejoints dans la vision et la réflexion concernant mon poste. C’est aussi une grande opportunité pour moi de compléter ce magnifique staff doté de nombreuses excellences et expertises, mais aussi une opportunité de poursuivre ma passion rugbystique dans une nouvelle approche. Celle-ci me permettra de compléter mon expertise déjà pléthorique avec beaucoup d’humilité et de motivation."

Poite s'est engagé pour deux saisons avec le RCT et de ce fait, n'arbitrera plus Toulon en Top 14 lors de cette fin de saison.