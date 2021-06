En somme : s'appuyer sur les internationaux quand ces derniers seront laissés à disposition, mais ne plus être dépourvus de solution en leur absence. Pour ce faire, le club Rouge et Noir a officialisé dix arrivées : Kieran Brookes (pilier droit, 3 saisons), Quinn Roux (deuxième ligne, 2 saisons), Adrien Warion (deuxième ligne, 3 saisons), Lopeti Timani (deuxième ou troisième ligne, une saison plus une en option), Cornell Du Preez (troisième ligne, 3 saisons), Julien Blanc (demi de mêlée, 3 saisons), Jules Danglot (demi de mêlée, 3 saisons), Mathieu Smaïli (ouvreur, retour de prêt), Jiuta Wainigolo (ailier, 3 saisons) et Thomas Salles (arrière, 2 saisons), alors que Toulon cherche encore deux joueurs, (un trois-quart centre et un trois-quart polyvalent). Patrice Collazo a par ailleurs annoncé la prolongation de Sergio Parisse pour une saison.

S'il a un temps été question que le numéro 8 italien devienne entraîneur/joueur, il semblerait que ce dernier ait finalement préféré ne porter qu'une seule casquette.