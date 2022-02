Un temps pressenti sur le départ, alors que le Lou et l'UBB l'avaient approché et que son président avait questionné son apport, le Puma a donc dit oui à la proposition récemment transmise par ses dirigeants. Une bonne nouvelle pour les supporters qui avaient mal vécu les atermoiements du club sur ce dossier ainsi que les déclarations de Bernard Lemaître au sujet du Puma, particulièrement apprécié par le public de Mayol. Cette prolongation va faire suite à celles de Brian Alainu'uese, Swan Rebbadj, Baptiste Serin et Duncan Paia'aua.