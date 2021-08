C'est la folle rumeur du jour. Le champion du monde springbok Cheslin Kolbe serait en discussion avec un autre club du Top 14, le RCT. Cette information - à prendre avec de grosses pincettes - a été délivrée par le journaliste britannique du Rugby Paper, Neil Fissler. Ce dernier a effectivement publié un post sur son compte Twitter, ce lundi 23 août au soir. "Une deuxième rumeur pour la soirée. Cheslin Kolbe discute avec Toulon", a-t-il partagé.

Actuellement retenu avec l'Afrique du Sud dans le cadre du Rugby Championship 2021, Kolbe reste néanmoins sous contrat avec le Stade toulousain pour au moins deux saisons encore, puisqu'il est engagé jusqu'en 2023. Pour le moment, il est donc difficile d'imaginer le club double champion de France et champion d'Europe en titre se séparer de l'une de ses vedettes. Depuis son arrivée en 2017, l'ailier polyvalent dispose en effet d'un rôle prépondérant au sein de l'effectif rouge et noir. Il a notamment accumulé plus de 80 feuilles de matchs, inscrivant une trentaine d'essais.

De son côté, le club varois a récemment indiqué qu'il était à la recherche de nouvelles recrues. Malheureux d'avoir vu la star anglaise Jonathan Joseph rester au pays, ou d'avoir constaté la signature du All Black Ngani Laumape au Stade français, alors qu'il avait un temps ciblé ces deux joueurs, le RCT pourrait donc avoir jeté son dévolu sur une autre star afin de renforcer sa ligne de trois-quarts. Affaire à suivre.