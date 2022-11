Les champions du monde animent le marché des transferts. Après l’arrivée de Vincent Koch au Stade français, la signature de Steven Kitshoff en Ulster ou l’accord entre Siya Kolisi et le Racing 92, un nouveau cadre des Springboks serait sur le départ. Selon les informations de Midi Olympique, Cheslin Kolbe pourrait partir de Toulon avant la fin de son bail en juin 2024. Le contrat de l’ailier comprendrait en effet une clause au 1er juillet 2023, ouvrant la possibilité d’un départ de Kolbe. Dans ce contexte, deux destinations s’offrent pour l’instant au Toulonnais. Les Sharks de Durban seraient à l’affût en compagnie d’une franchise japonaise.

Kolbe avait refusé un contrat XXL aux Stormers

Arrivé à l’été 2021 en provenance du Stade toulousain, le Springbok n’a joué que dix-sept matchs, à ce jour, sur la Rade. L’ailier sud-africain s’est d’ailleurs blessé lors du dernier test des Boks en Italie. Mais malgré sa baisse de régime par rapport à ses années toulousaines, le CV de Cheslin Kolbe avait déjà séduit les Stormers en août dernier. Le club sud-africain avait d’ailleurs proposé un contrat pharamineux au champion du monde 2019. Un bail de 5 ans, moyennant un salaire de 600 000 euros par an, un travail pour sa femme dans une multinationale, une voiture et un logement de fonction, et un rôle d'ambassadeur du club étaient notamment sur la table. Kolbe avait à l’époque refusé.