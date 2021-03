Au 1er juillet, Gaël Fickou effectuera le cours trajet entre Jean-Bouin et La Paris-Défense Arena. Le centre international pourrait ne pas être le seul cadre du Stade français à rejoindre l’effectif du club voisin. Selon nos informations, le Racing 92 s’intéresse de près à la révélation parisienne de cette saison, Marcos Kremer (23 ans, 32 sélections).

Le Puma, arrivé l’été dernier dans la capitale, a disputé quatorze matchs, dont douze comme titulaire, pour deux essais. Sa polyvalence deuxième-troisième ligne et son effarante activité l’ont immédiatement rendu indispensable. Autant dire que sa blessure à un pied, samedi, est une très mauvaise nouvelle pour l’équipe de Gonzalo Quesada, au-delà du revers subi devant Clermont. Les détonantes performances du Puma ne sont pas passées inaperçues, notamment du côté du Racing 92. Les dirigeants franciliens auraient noué un contact avec l’ancien joueur des Jaguares et une rencontre aurait même récemment eu lieu entre les deux parties.

Du côté de Paris, on argue que le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2023. Et que, si négociation il y a, ce sera, à terme, pour réévaluer le salaire du joueur à hauteur de son rendement et en aucun cas pour permettre sa libération. Alors, clause avant fin mai ou pas clause ? Les voix discordent. Toujours est-il que ce dossier risque de rebondir dans les semaines à venir.