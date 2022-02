Malgré la concurrence, Thibault Daubagna reste un élément important de l'effectif béarnais. Son manager Sébastien Piqueronies commentait à son sujet : "La trajectoire de Thibault au sein de la Section est exemplaire et impose le respect. Je perçois sa prolongation comme un privilège, nous pouvons compter sur un garçon viscéralement attaché au club qui est un réel leader et un joueur ambitieux à la hauteur de nos objectifs. La construction de notre projet est surtout basée sur notre ancrage territorial et notre formation, Thibault en est la parfaite illustration."