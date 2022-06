Et une saison de plus à Agen pour Théo Idjellidaine ! Le Toulousain sera donc prêté au SUA pour une nouvelle année, alors que son coéquipier Paul Graou fait lui chemin inverse et rejoint les Haut-Garonnais. L'ex-international U20 devrait donc gagner en temps de jeu. Cette saison, il a disputé 13 rencontres dont 5 en tant que titulaire.