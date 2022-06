Provence Rugby avait vraiment besoin de renfort au poste de troisième ligne à cause des départs de Quentin Witt, de Tyrone Viiga, de Gregroy Annetta et de Karl-Robin Malanda. Ainsi, avec la signature de l'expérimenté Teimana Harrison, le club d'Aix-Marseille a comblé les trous de son effectif. À 29 ans, le natif d'Opotiki en Nouvelle-Zélande connaîtra pour la première fois un championnat autre que le Premiership. À Northampton, le colosse d'1m89 pour 104 kg a notamment remporté un titre de champion d'Angleterre en 2014. Deux plus tard, Harrison avait connu cinq sélections avec le XV de la Rose et décroché le Grand Chelem.